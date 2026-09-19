Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

Türk sinemasının önemli oyuncularından Ahmet Mekin, canlandırdığı karakterler ve sahne performanslarıyla Yeşilçam'ın iz bırakan isimlerinden biri oldu.

6 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen Ahmet Mekin, sanat hayatına tiyatroyla başladı. 1957 yılında "Mahşere Kadar" filmiyle sinemaya adım atan usta oyuncu, kariyeri boyunca yaklaşık 200 yapımda rol aldı. Mekin; Osman F. Seden, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad ve Atıf Yılmaz gibi önemli yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu.

Ahmet Mekin'in en unutulmaz rollerinden biri, 1978 yapımı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki Cemşit karakteri oldu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı filmdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mekin, Cemşit karakteriyle Türk sinemasının unutulmaz yüzleri arasına girdi.

Sadece sinemayla sınırlı kalmayan Ahmet Mekin, tiyatro sahnelerinde de önemli çalışmalara imza attı. 1969 yılında "İttihat ve Terakki" oyununda sahne alan sanatçı, 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sergilenen "Abdülcanbaz" oyununda da rol aldı. Mekin, ilerleyen yıllarda "Tatar Ramazan", "Bugünün Saraylısı" ve farklı televizyon yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı.

Uzun sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Ahmet Mekin, 1992 yılında Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Usta oyuncu ayrıca Altın Portakal, Sadri Alışık ve İstanbul Film Festivali kapsamında da çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

Ahmet Mekin'in özel hayatında ise eşi Kumral Şükran Sabuncu önemli bir yere sahipti. 1957 yılında evlenen çift, 63 yıl boyunca birlikte yaşadı. Eşini 2020 yılında kaybeden Mekin, yaşadığı acıyı verdiği röportajlarda dile getirdi. Usta oyuncu, eşinin ardından "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi" sözleriyle yaşadığı duyguları anlatmıştı.

"ERKEKLER AĞLAMAZ DEMESİNLER, BEN AĞLIYORUM"

Mekin, eşinin mezarını ziyaret ettiğini ve ona olan bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Kimse erkekler ağlamaz demesin, ben ağlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulan usta oyuncu, eşine duyduğu sevgiyi "Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim?" sözleriyle anlatmıştı.