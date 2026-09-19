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Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

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Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Mert Müldür sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Milli futbolcu, gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bırakmıştı.

MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun MR görüntülemesinde menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, Mert Müldür'ün tedavi sürecinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli futbolcunun A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarında da forma giyemeyeceği ifade edildi.

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, toplam 282 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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