Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

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Fenerbahçe'de Mert Müldür sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Milli futbolcu, gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bırakmıştı.

MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun MR görüntülemesinde menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre, Mert Müldür'ün tedavi sürecinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli futbolcunun A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarında da forma giyemeyeceği ifade edildi.

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, toplam 282 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.