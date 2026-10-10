Tunceli'de 10 Ekim anmasında hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığı belirtildi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. 10 Ekim aileleri avukatlarından Gülşah Kaya, "Bu yargılamada bütün açığa çıkanlara rağmen tek bir kamu görevlisi dahi yargılanmadı, tek bir en düşük mertebedeki polis memuru mahkeme önüne, savcılık önüne dahi çıkarılmadı" dedi.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılı dolayısıyla Kışla Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Katliamda hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından ortak açıklamayı KESK Dersim Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ulu okudu. Açıklamada, katliamın ardından yürütülen yargılamalarda adaletin sağlanamadığına dikkat çekildi.

"DEVLET KENDİ SORUMLULUĞUNU REDDETTİ"

10 Ekim davasında adaletin sağlanmadığını belirten KESK Dönem Sözcüsü Sinan Ulu, "Katliamın ardından devlet; idari, siyasi ve hukuki bütün süreçlerde kendi kusurunu ve sorumluluğunu reddeden bir tutum izlemiştir. Bu tutum yalnızca geçmişte yaşanan bir katliamın sorumluluğundan kaçmak değildir; aynı zamanda geleceğe ilişkin son derece ağır bir itiraftır. Çünkü devlet, başkentin ortasında, izinleri alınmış bir mitingde 104 insanın katledilmesinde dahi kendi sorumluluğunu kabul etmiyorsa, bunun anlamı açıktır: Yarın bu ülkenin herhangi bir kentinde, herhangi bir mitingde, yürüyüşte ya da demokratik eylem alanında benzer bir katliam yaşanabilir, yurttaşların can güvenliği sağlanamayabilir ve devlet yine 'bizim kusurumuz yok' diyebilir. İşte 10 Ekim'deki kusurun inkarı, yalnızca geçmişin üzerini örtmek değil; gelecekte yaşanabilecek benzer katliamlar karşısında da sorumluluk üstlenmeyeceğini ilan etmektir" dedi.

"KAMU GÖREVLİLERİ KATLİAMA YOL VERDİ"

Ailelerin avukatlarından Gülşah Kaya ise katliamın ardından yürütülen hukuk mücadelesinin, olayın arka planındaki ilişkilerin ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaya, "10 Ekim ailelerinin, 10 Ekim Barış Derneği vesilesiyle yürüttükleri örgütlü mücadele sayesinde belki de Türkiye tarihinin çok şahit olmadığı bir şekilde 11 yıldır Ankara Adliyesi'nin en büyük salonu hıncahınç doluyor. 11 yıldır bu katliam, bu ölümler, bu zulüm gündemden düşmüyor. Çünkü biz bu yargılamayla aslında devleti pek çok yönüyle ensesinden yakalamış olduk. Katliamların olduğu dönemde istihbaratları sakladıkları açığa çıktı bu yargılama sayesinde. Katliamı örgütleyen, planlayan ve uygulayanların hepsinin aslında ta El Kaide'den beri, 2011 yılından, 2012 yılından beri cihatçı çeteler içindeki suçlarının bilindiği, izlendiği, bunların takip edildiği ancak engellenmediği bu yargılama sayesinde ortaya çıktı. Yine bu yargılama sayesinde kamu görevlilerinin bizzat, bile bile yol verdiği, yol gösterdiği ortaya çıktı. Siyasilerin, kamu görevlilerini nasıl görevlendirdikleri, nasıl cezasız bıraktıkları bu katliamın yargılaması sırasında ortaya çıktı" dedi.

"TEK BİR KAMU GÖREVLİSİ DAHİ YARGILANMADI"

11 yıldır sürdürülen adalet mücadelesinin benzer katliamların yaşanmaması açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaya, yargılama sürecinde ortaya çıkanlara rağmen hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığını söyledi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Ancak bu yargılamada bütün açığa çıkanlara rağmen tek bir kamu görevlisi dahi yargılanmadı, tek bir en düşük mertebedeki polis memuru mahkeme önüne, savcılık önüne dahi çıkarılmadı. Önümüze atılan birkaç IŞİD'liye verilen sözüm ona rekor cezalarla yetinilmesi istenildi. Ancak bu dosyayı aydınlatacak üç beş IŞİD'linin aldığı ceza değil. Bu dosyayı aydınlatacak şey, Türkiye'nin siyasi dönüm noktalarından biri olan 10 Ekim davasına giden yolu kim dizdi, kim hazırladı, kim o katliamları yaptı? Onların açığa çıkarılması, hesap vermesi ve yargılanması. 11 yıl geçti, belki bir 11 yıl daha, belki iki 11 yıl daha bu yargılama devam edecek. Biz önümüzdeki süreçte de bu sorunun cevabını aramaya ve asıl sorumluların cezalandırılması için adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA