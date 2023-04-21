Tunç Soyer, Bayramı Osmaniye'de Depremzedelerle Birlikte Karşıladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı'nı, genel koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Osmaniye'de karşıladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı program kapsamında Başkan Soyer, bayram namazını Osmaniye Zafer Camii'nde kıldı, ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) depremzedelerle bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı'nı, genel koordinasyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği Osmaniye'de karşıladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı program kapsamında Başkan Soyer, bayram namazını Osmaniye Zafer Camii'nde kıldı, ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) depremzedelerle bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel koordinasyonunu üstlendiği deprem bölgesi Osmaniye'de çalışmalar devam ediyor. Depremin hemen ardından yardım seferberliğinin başlatıldığı Osmaniye'yi sık sık ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Başkan Soyer, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü de Osmaniye'de geçiriyor.

Tunç Soyer'in Osmaniye programı bayram namazı ile başladı. Zafer Camii'nde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve bölge sakinlerinin katılımıyla kılınan bayram namazının ardından Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte kurduğu koordinasyon merkezine geldi. Burada belediye personelinin bayramını kutlayan Soyer'e, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Parti Meclis üyesi ve CHP İzmir Milletvekili adayı Rıfat Nalbantoğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanı Şükret Çaylı ile diğer siyasi partilerin il başkanları eşlik etti.

Soyer, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Toprak Mahsulleri Ofisi'nde kurulan koordinasyon merkezinde depremzedelerle bir araya geldi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da TMO'ya gelerek Soyer'le kısa bir süre sohbet etti.