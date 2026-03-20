Japonya'daki Tokyo Camii'nde bayram namazı yoğun katılım nedeniyle 5 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı. İmam Hatip Musa Atcı, camideki yoğunluktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, katılımcılar bayram sevincini paylaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın eden binlerce kişi, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılım nedeniyle cemaatin camiye sığmaması üzerine bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı. Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir tarafından Müslümanların bayram namazı vesilesiyle Tokyo Camii'nde bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün yoğun bir katılımla namazlarımızı eda ettik" dedi. 5 kez bayram namazı kılındığını hatırlatan Atcı, "4 hocamız, her biri ayrı zaman dilimlerinde namazları kıldırdılar" diye konuştu.

"Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir"

Japonya'da yaşayan Ömer Faruk Yoldaş ise, Türkiye'den uzakta da olsa Ramazan Bayramı sevincini yaşayabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir" şeklinde konuştu. Yoldaş, "Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Japonya'dan sevgiler, selamlar" ifadelerini kullandı.

"Burada evimde gibi hissediyorum"

Endonezyalı Arfat Vati de, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülkeden Müslümanlarla Tokyo Camii'nde bir araya gelmenin sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. Vati, "Buraya gelmek ve ibadetlerimi sürdürebilmek gerçekten harika. Burada evimde gibi hissediyorum. Japonya'daki Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet ediyor olmakan huzur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
