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MMA dövüşçüleri sokakta birbirine girdi

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MMA dövüşçüleri sokakta birbirine girdi
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MMA dövüşçüleri Alexander Perewiaz ile Mukhamed Kalmykov arasında başlayan gerginlik kontrolden çıktı. Sokakta karşı karşıya gelen ikili birbirine girerken, kısa süren kavga çevrede bulunan kişilerin araya girmesiyle sona erdi.

MMA dövüşçüleri Alexander Perewiaz ile Mukhamed Kalmykov arasındaki gerginlik farklı bir boyuta taşındı.

SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İki dövüşçü arasındaki tansiyon, sokakta karşı karşıya gelmelerinin ardından kavgaya dönüştü. Perewiaz ile Kalmykov bir anda birbirlerine girerken, yaşanan arbede kısa süre devam etti.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

İkilinin kavgasının büyümesi üzerine çevrede bulunan kişiler duruma müdahale etti. Araya girenler Perewiaz ile Kalmykov'u birbirinden ayırdı. Kısa süreli kavga, çevredekilerin müdahalesinin ardından sona erdi.

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