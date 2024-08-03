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Tokat Halkı Maden Sondaj Çalışmalarını Protesto Etti

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Tokat halkı, 29 ayrı noktada yapılacak maden sondaj çalışmalarını protesto etti. Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Bakan, Tokat ili ve çevresinin yarısını madene açacak ruhsat alanlarının pek çok doğal alanı ve tarım alanlarını etkileyeceğini belirtti. Vatandaşlar, Tokat Valiliği önünde eylem yaparak toprağın korunmasını ve doğanın katledilmemesini talep etti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TOKAT)- Tokat halkı, 29 ayrı noktada yapılacak maden sondaj çalışmalarını protesto etti. Eski Tokat İli Dernekler Federasyonu (TOKDEF) Başkanı Halil Bakan, "Tokat ili ve çevresinin yüzde 46'sı madenlere ruhsatlanmıştır. Tokat ili ve çevresinin yarısını 4. grup madene açacak bu ruhsat alanları; pek çok endemik tür barındıran ormanlarımızın yüzde 44'ünü, bereketli tarım alanlarımızın yüzde 27'sini, hayvancılığımızın can damarı meralarımızın yüzde 56'sını, kapsamaktadır. Bu güzelim alanlar maalesef madene ruhsatlandırılmıştır" dedi.

Tokat'a bağlı Şehitler köyü ve Serkiz Yaylasında Emsa Madencilik'in 29 ayrı noktada yapacağı maden sondaj çalışmalarına karşı vatandaşlar, Tokat Valiliği önünde eylem yaptı. Eylemde 'Toprağımızı kimseye vermeyiz', 'Doğamızı katledenleri unutmayacağız, geleceğimizi mahvedenleri affetmeyeceğiz', 'Siyanüre hayır' sloganları atıldı.

Eylem öncesi Tokat'ın öncü STK'larının ortaklaşa organize ettiği protesto eylemi için İstanbul Sarıgazi'de bulunan TOKDEF önünde bir araya gelindi. Yüzlerce Tokatlı TOKDEF önündeki araçlarla İstanbul'dan Tokat'a hareket etti. "Toprağımızı kimseye vermeyiz" diyen Tokatlılar, Tokat Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Tokat Valiliği önünde açıklama yaptı.

"Bu güzelim alanlar maalesef madene ruhsatlandırılmıştır"

Basın açıklamasını okuyan eski Tokat İli Dernekler Federasyonu (TOKDEF) Başkanı Halil Bakan şunları söyledi:

"İl topraklarının yüzde 15'ini kapsayan toplam 78 bin hektarlık Kazova, Erbaa, Niksar, Zile, Çamlıbel, Gözova ve Maşat ovaları ile bölgenin ve hatta ülkenin en önemli tarımsal üretim alanlarından biridir. Ne yazık ki bu zengin ve köklü topraklar ile bölgemizin sahip olduğu zengin yeraltı ve yerüstü su kaynakları bir süredir maden tehdidi altındadır. Erbaa Sakarat ve Boğalı yaylaları, Reşadiye Kuyucak köyü ve çevresi, Almus Üçgöl köyü, Merkez Günçalı köyü ve maalesef sonunda köyümüz özelinde tüm Yaylacık mevki. TEMA Vakfı'nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden bedelini ödeyerek aldığı verilere göre Kasım 2000 verilerine göre, Tokat İli ve Çevresinde Madencilik isimli rapor; bizleri bekleyen tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Rapora göre; Tokat ve çevresinde toplam 937 adet 4. Grup maden ruhsatı (arama, işletme ve ihale) bulunmaktadır. Tokat ili ve çevresinin yüzde 46'sı madenlere ruhsatlanmıştır. Yüzde 46 gibi neredeyse Tokat ili ve çevresinin yarısını 4. grup madene açacak bu ruhsat alanları; pek çok endemik tür barındıran ormanlarımızın yüzde 44'ünü, bereketli tarım alanlarımızın yüzde 27'sini, hayvancılığımızın can damarı meralarımızın yüzde 56'sını, kapsamaktadır. Bu güzelim alanlar maalesef madene ruhsatlandırılmıştır. Tokat Merkeze bağlı Şehitler köyü Yaylacık Mevkiinde yapılmak istenen maden arama girişimi de bu puzzleın sadece bir parçasıdır. Ancak EMSA Madencilik Şirketi tarafından üstlenilen projenin hayata geçirilmek istendiği yer Tokat'ın en stratejik noktalarından biridir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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