Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

TikTok'taki Kolonya Deneyi Sonrası Uzmanlardan Ebeveynlere Uyarılar

TikTok'taki Kolonya Deneyi Sonrası Uzmanlardan Ebeveynlere Uyarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde TikTok'ta izlediği bir deney nedeniyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ardından uzmanlar, çocukların sosyal medya kullanımı konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu. Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, yasal düzenlemelerin ve ebeveynlerin çocukların sosyal medya kullanımını kontrol etmesinin önemine dikkat çekti.

İzmir'in Bornova ilçesinde TikTok'taki videoyu izleyip kolonyayla kendisini ateşe vererek hayatını kaybeden Mert Yetiştiren'in ölümünün ardından uzman isim ebeveynlere uyarılarda bulundu. Devlet tarafından bir sosyal medya yasası hazırlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, ebeveynlerin de çocukların sosyal medya kullanımlarını kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

17 Aralık'ta Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'tan gördüğü kolonya deneyini yaptı. Üzerine kolonya döküp ateşe veren çocuk ağır yaralanırken, tedavi gördüğü hastaneye yaşama tutunamadı ve 16 gün sonra hayatını kaybetti. Mert'in ölümünün ardından sosyal medya kontrolü gündeme gelirken, Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, konuyla ilişkin ailelere uyarılarda bulundu.

"Yasal düzenlemeler kesinlikle gerekiyor"

Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çocuklar ekranın var olduğu bir dünyaya doğuyorlar. Haliyle de ekranın var olduğu dünyaya doğdukları için temas ettikleri, gördükleri, duydukları şeyler onlar için normalleşmeye başlıyor. Bu normalleşmeye bağlı olarak da haliyle ulaşılabilirlik çok kolaylaşıyor. Ülkemizdeki TÜİK verilerine baktığımızda çocukların yüzde 83'ü internete ulaşabiliyor ve her üç çocuktan bir tanesi yaşını maalesef ki büyük gösteriyor. Yaklaşık her 20 çocuktan 5 tanesi de zorbalığa, siber zorbalığa maruz kalıyor. Dünya ortalaması yaklaşık 2 saatken ülkemize 2 buçuk saate kadar çıkan sosyal medya kullanımları söz konusu. Ülkemizde 13 yaş ve altına sosyal medya kullanımı yasaklanması gündemde ama dünya 16 yaş ve altına yasaklanması gerektiğini söylüyor. Aslında 13 yaş değil daha büyük yaşlara kadar ebeveynlerin kontrolü lazım. En önemli şey bu. Sosyal medyadaki akımlara baktığımızda orada zararlı bir şeyler var. Çocuk zaten bir suç işlediğinde, yani bir oyun oynadığında birine zarar verdiğinde level atlıyor. Yani oyunda, daha doğrusu zarar vererek diğer alana geçmen gerekiyor. Haliyle de bu, gerçek ya da inandırıcı geldiği için çocuğa doğal gelmeye başlıyor ve normalleşebiliyor. Bu gerçeklikten dolayı da kişi bu tür zararları gerçek hayatta da normalleşir hale getiriyor. Bunun için yasal düzenlemeler kesinlikle gerekiyor" dedi.

"Ebeveynler de sosyal medyadan uzak duracak"

Çocukların sosyal medyada geçirdiği vakitlerde ailelerin tutumuyla ilgili de önerilerde bulunan Yılmaz, "Ev içerisinde demokrat bir tutum olması gerekiyor. Çocuğa bir kısıtlama uygulandığında ebeveynler de sosyal medyadan uzak duracak. Mesela çocuk sosyal medyayı bırakıp ödev yaparken, ebeveyn de örneğin mailine bakmayacak. Bir de şunu ayırmamız gerekiyor. Şimdi artık okullarda da ekranla ders işlendiği için orada derslerini öğreniyor. Çocuk eğitici anlamda ekranda istediği kadar süre geçirebilir. Bununla ilgili sıkıntımız yok ama oyun anlamında bir kere yaşına uygun oyunlar seçmek lazım. Ayrıca sosyal medya bir susturucu değildir. Çocuk yemek yesin diye eline telefon verilip ekran açılıyor. Bundan da ailelerin uzak durması gerekir" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
img

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
İYİ Parti ve MHP arasında ipler gerildi! 'Fırıldak' tartışması büyüyor

İYİ Parti ve MHP arasında ipler gerildi! Dervişoğlu'na jet yanıt
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi

Son Dakika Haberleri

Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait? Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı? Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.