Tepebaşı'nda Toprağın Öyküsü 16. Kez Yazıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Sempozyumda 21 misafir sanatçı cumhuriyetin 100. yılı için el ele emek vererek ortak bir anıt yapmanın gururunu yaşadı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı 4-17 Eylül günleri arasında düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, düzenlenen kapanış töreni ile son buldu.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu farklı bir konsepte düzenlendi. 21 misafir sanatçının katılımıyla cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla yaklaşık 13 günlük bir süre zarfından Eskişehir'e yakışır kolektif bir anıt ortaya çıktı.

Sempozyum, düzenlenen törenle son buldu. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen kapanış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sanatçılar, akademisyenler, iş dünyasının ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sponsor kurum ve kuruluşların yetkilileri ve çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

"ESKİŞEHİR HALKININ SEVGİLİSİ OLDU"

Kapanış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

"Bizim düğünümüz diyorduk ama bu akşam biraz hüzünlü bir akşam. Ama bununla beraber eserin çok güzel olması nedeniyle de çok sevinçliyiz. 16'ncısını yaptığımız bu sempozyum diğerlerinden çok farklı. 100'üncü yılda kolektif bir eser yapalım, Türk sanatçılarla yapalım istedik. O nedenle 21 misafir sanatçı ile bugüne kadar geldik. 15 gün içinde muhteşem çalışmalar yaptılar. Pişmiş toprak Eskişehir için Tepebaşı için çok önemli. Tarihsel süreci var, yakın zamandaki süreçler var. Hep sektörün gayretleri ile önde olmuş. Pişmiş toprak Tepebaşı'nın hem belleği hem kimliği. Düzenlediğimiz sempozyum ile sanat, sektör ve bilimi bir araya getirdik. Onun için bugüne kadar Eskişehir halkının sevgilisi oldu, desteği oldu ve bugünlere kadar gelmesinin büyük bir etkeni oldu. Ayrıca bu sene sempozyumu Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenmesinden dolayı mutluyum.

Sempozyumda her eser önemli ama 2 kolektif eserin yeri daha bir özel. Biri Varlığımız Sağlığımız anıtı. 57 sanatçının yaptığı 450 parçadan oraya bir kolaj çıktı. Bu da Türkiye'de ve dünyada sayılı bir anıt oldu. İkincisi bu sene yaptığımız Cumhuriyet anıtı da bir kolektif çalışma oldu. Bu eserle cumhuriyetimize, kentimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizi sunuyoruz. Bu sempozyumdaki çalışmalarda 9 üniversiteden 26 asistan arkadaşımız çalıştı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Eserlerin yapımında 5 buçuk ton çamur ve 2 özel fırın kullanıldı. Sempozyum alanımıza bin 250 çocuk geldi ve atölye çalışması yaptılar. İki tane sergimiz oldu. Ayrıca her yıl yaptığımız torna yarışmaları büyük keyifle izlendi. Yemek yarışmalarımız son derece önemliydi. 25 tane yerel üreticimiz stant açtı. Kılıçoğlu zaman tünelini yaptı. Ayrıca konserler oldu. Şimdi artık tamamen işin sonuna geldik ve hem sanatçılarımıza hem size veda edeceğiz. Ta ki 2024'te 17'nci Pişmiş Toprak Sempozyumunda buluşuncaya dek."

"CUMHURİYET ANITI ŞEHRİMİZE ÇOK YAKIŞTI"

Endel Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Özaydemir, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu yıl 16'ncısı düzenlenen şehrimizin tarihi değerleri ile uyumlu akademik, sanat ve sanayiyi bir araya getiren sempozyumun sonuna geldik. Yaklaşık 2 haftadır burada yine şehrimiz için çok güzel bir eserin ortaya çıktığını, halkın etkinliklere katılımının yoğun olduğunu hep birlikte gözlemledik. Cumhuriyetin 100'üncü yılı için özel olarak yapılan anıt eserin şehrimize çok yakıştığını düşünüyoruz. Kılıçoğlu olarak kuruluşumuzun 100'üncü yılına ilerlerken asırlık cumhuriyetin tarihine tanıklık etmiş bir markayız. Bu yıl sempozyum alanının girişine hazırladığımız tünelde bu 100 yıllık tarihi paylaşmak istedik. Kılıçoğlu olarak 1927'den beri sürekli gelişen ve kendini yenileyen cumhuriyetin değerlerini, Atatürk'ün ilkelerini benimseyen bir marka olarak Cumhuriyet ile büyüdük, değiştik ve geliştik. Ana maddesi pişmiş toprak olan bir sanayi kuruluşu olarak 20 yılı aşkın süredir başarı ile devam eden sempozyuma ana malzemesi pişmiş toprak olan bir sanayi kuruluşu olarak destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yıllarda da Pişmiş Toprak Sempozyumunun güçlenerek sürmesini temenni ediyoruz. Başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve Bilgehan Uzuner olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, özellikle değerli sanatçılarımızı ortaya çıkan eser için de tebrik ederiz."

"BURADA BÜYÜK BİR ENERJİ VAR"

Sempozyum sanatçıları adına konuşan Yasemin Yarol da "Bu sempozyumda 3'üncü katılışım. İlkinde asistan olarak gelmiştim. İkinci ve üçüncüsünde sanatçı olarak katıldım. Öncelikle burada büyük bir enerji var ve bu enerjinin kaynağı Ahmet Başkan ve Bilgehan hoca. Biz de bunun bir parçası oluyoruz. İçeriğin bu kadar büyük olduğu, çeşitliliğin ve farklılığın bir araya geldiğinde mükemmel derecede bir güzellik yarattığını gördük. İçinde olmaktan sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

"BAŞKOMUTANIMIZA KÜÇÜK BİR TOPRAK PARÇASI İLE MİNNET BORCUMUZU ÖDEDİK"

Bilgehan Uzuner ise "Ahmet Ataç ile tanıştığımız ve ondan sonra sanatın kültürün şehre neler kattığını gördüğümüz bir süreçte biz üniversite belediye iş birliğini akıl ettik. Başkanımız buna sonsuz özgür ve sonsuz destek ile bize zemin hazırladı ve bugüne kadar geldik. Bu kent için fark yarattı. Değerli sanatçı dostlarım akademisyen arkadaşlarım var, 21 kişi. Biz sempozyum komitesi olarak 4 kişi o takıma katıldık 25 kişilik bir ekip oluşturduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 4 metre yükseklikte 5 metre eninde bir eser katalım dedik. Ben bir güneş, ışık tasarladım. Cumhuriyet bir ışık, güneş aydınlanma demektir. Her sanatçı buna bir aydınlık katsın dedik. Bu yapılan eser yaklaşık 13 günde yerine kondu. Dünyada böyle bir süreçte böyle bir eser çıkmıyor. Burada birçok şeyin ilkini yapıyoruz. Başkanımız hep kolektif bir eser yapalım diyordu. İyi bir proje ile altından kalktığımız bir eser oldu Eskişehir'e ve Türkiye'ye çok yakıştı. Bütün bu zemini hazırlayan Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha büyük projeleri birlikte yapacağız" diye konuştu.

BAŞKAN ATAÇ'A ATATÜRK PORTRESİ HEDİYE EDİLDİ

Uzuner, "Bu ışın demetlerinde 25 sanatçının ışığı var. Biliyorsunuz mimari ögelerde bütün parçaları sabitleyen bir kilit taşı vardır. Onu biz Atatürk ile sabitledik. Bu cumhuriyete yakışacak bir şey. Tüm bu ülkedeki değerler, felsefeler ve ışıklar sabit kalacak sağlam kalacak, geleceğe taşınacak. Bize bu toprakları kazandıran emanet eden Başkomutanımıza küçük bir toprak parçası ile minnet borcumuzu ödedik. Umarım gelecekte daha büyük eserleri birlikte yapacağız" diyerek, Başkan Ataç'a pişmiş topraktan yapılmış bir Atatürk portresi hediye etti.

Törende daha sonra plaketlerin takdimine geçildi. Sempozyum sanatçılarına, sponsor kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaketleri takdim edildi. Sempozyumda emek veren asistan öğrencilere de katılım belgeleri verildi.