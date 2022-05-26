Tepebaşı Belediyesi, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Ev Sahipliği Yapacak - Haberler

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Ataç, "İnsanlarımızın, sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacı var. Biz de kentimizi bu güç ile bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'i dünyaya tanıttığı 3 uluslararası sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, pandemi nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından yeniden düzenleniyor.

10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği, 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğin basına yönelik tanıtım toplantısı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen, 10 Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması onur konuğu Lale Müldür, şairler ve basın mensuplarının katılımı ile yapıldı.

"ESKİŞEHİR'E MORAL OLACAK"

Etkinlikte konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu yaz pandemi nedeniyle verdiğimiz ara sonlanıyor. Verdiğimiz aranın Şiir Buluşması ile sonlanıyor olması çok güzel oldu, Eskişehir'e moral olacak. Bu tür çalışmaların STK'lar ve vatandaşlar ile paylaşılmasında çok büyük fayda var. Şiir Buluşmaları Eskişehir'e çok yakışıyor. Bu şehir özgür, çağdaş ve Atatürk şehri. Bundan dolayı da Eskişehir'in farklı bir yapısı var. Özellikle de nefes almaya ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve Eskişehir bu yönüyle de şanslı bir kent. Hiçbir zaman nefesini tutmayacak, başını dik tutacak bir şehir. 20 senedir yerel yönetimler olarak bu şehirde bugünlere geldik. Bu yılki onur konuğumuz Lale Müldür. Geçmişine baktığınızda, müthiş bir eğitim hayatı var. Neticede bu birikimi sanatına yansıtıyor ve 1980'den sonra şiirleri ile Türkiye iyi bir şair kazanmış oluyor. Kendisini ağırlamaktan çok mutluyuz. Etkinlik kapsamında bugüne kadar 33 farklı ülkeden 75, ülkemizden ise 208 olmak üzere toplam 283 şairi Yunus Emre'nin kentinde Eskişehirliler ile buluşturduk. Önceki etkinliklerimizde Türk Şiirinin ustaları Özdemir İnce, Enis Batur, Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu, Eray Canberk, Ahmet Telli, Tuğrul Tanyol, Metin Cengiz ve Şükrü Erbaş'ı onur konuğu olarak ağırladık. Çocuklarımızı bu yıl da büyük şairler ile buluşturacağız. İlerleyen aylarda Sanat Çalıştayımız ve Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumumuz Eskişehirliler ile buluşacak. İnsanlarımızın, sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacı var. Biz de kentimizi bu güç ile bir araya getirmeye devam edeceğiz. Şiir Buluşmamızın Eskişehir'e güzellikler getirmesini temenni ediyorum."

"TÜRKİYE ESKİŞEHİR OLSUN"

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen de şöyle konuştu:

"Lale Müldür bu yılki buluşmanın 10. onur konuğu. Bu etkinliğin daha nice seneler devam etmesini diliyorum. Buluşma fikrini ilk kez Rahmi Emeç'e açtığımda olumlu karşılamıştı ve Sevgili Başkanımız Ahmet Ataç da hemen olur vermişti. O günden bu zamana kadar yaptık. Son iki yıldır bildiğiniz nedenlerden dolayı gerçekleştiremedik. Eskişehir, bildiğiniz üzere bir şenlik şehri. Adı şenlikler ile festivaller ile anılması gereken bir kent. Yasaklarla anılmaması gereken bir kent. Çünkü Eskişehir'in ruhuna, doğasına, insan yapısına, çeşitliliğine, zenginliğine bunlar yakışır. Eskişehir'e de her zaman bunun mutluluğu ile geldim. 'Türkiye Eskişehir olsun' diye de her zaman söyledim, yazdım. Şiir de ihmal edilmemesi gereken bir etkinlikti ve bugüne kadar çok değerli şairlerimiz ile geldik, onur konuğu olarak ağırladık. Artık sıra da bizim kuşağımıza geldi ve Lale Müldür de bu yılki onur konuğumuz oldu."

"ESKİŞEHİR İKİNCİ ŞEHRİM"

Etkinliğin onur konuğu usta şair Lale Müldür ise "Eskişehir benim ikinci şehrimdir. Bir yazı da yazacağım bunun için" dedikten sonra Türk Şiirinin unutulmaz isimleri Murathan Mungan, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Tomris Uyar ile anılarını paylaştı ve Terra Del Fuego adlı şiirini okudu.

DOLU DOLU PROGRAM

Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, saat 17.30'da onur konuğu Lale Müldür'ün imza töreni ile başlayacak. Ardından Şiir Buluşması açılış töreni, saat 18.00'de açılış konuşmaları ile gerçekleştirilecek. İlk gün etkinlikleri, saat 19.00'daki Mahmut Çınar konseri ile tamamlanacak.

28 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da etkinlik direktörü şair Haydar Ergülen tarafından, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde Çocuklara Şiir Atölyesi gerçekleştirilecek. Ardından saat 12.00'de Doç. Dr. Gökhan Tunç'un konuşmacı olduğu Şiir, Bellek ve Salgın adlı oturum gerçekleşecek. Saat 13.00'te şiir okumaları, 15.00'te ise Lale Müldür Şiiri adlı oturum yapılacak. Saat 16.45'te ise Şiir ve Sinema adlı oturum, Prof. Dr. Hakan Savaş'ın konuşması ile gerçekleşecek. Ardından saat 18.00'de İlk Kitabın 40. Yılı oturumunda Haydar Ergülen okurları için kitaplarını imzalayacak. Adımlar Kitabevi'ndeki etkinliği Ali Lidar yönetecek.

10'uncu Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nda bu yıl da Yazılıkaya Anıtı ve Midas Şehri Gezisi gerçekleştirilecek ve açık havada şiir okumalarının yanı sıra müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın 10. Yıl Sergisi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Yunus Emre için hazırladıkları afiş çalışmalarından oluşan Bir Yaşam Sancısı / Öğrenci Çalışmaları Sergisi de 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında Özdilek Sanat Merkezi'nde Eskişehirli sanatsever ile buluşacak.

YEREL SAHAFLAR DA KATILACAK

Öte yandan, Eskişehir'in yerel sahafları da etkinlik süresince açacakları stantlar ile Eskişehirliler ile buluşacak.

Eskişehirli şiir ve kitapseverler, Don Kişot Sahaf, Fahrenheit 451 Sahaf, Monk Coffee & Books, Germinal Sahaf ve Uçurtma Kitap & Kafe'ye, Özdilek Kültür Merkezi bahçesinde ulaşabilecek.