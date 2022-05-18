Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç CHP'li Kadınlar ile Buluştu - Haberler

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'in ilçelerinden CHP Kadın Kolları Başkanları ve yönetimleri ile bir araya geldi. Ataç, "Sizler olduğunuz her yerde, büyük yürekleriniz ile hiç kimseye aldırış etmeden bildiğiniz doğruların peşinden gidiyorsunuz. Bu yüzden hepinizi özellikle kutluyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'li il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü'nün yanı sıra kadın Tepebaşı Belediye meclis üyeleri, Tepebaşı, Odunpazarı, Alpu, Seyitgazi, Mihalıççık, Çifteler, İnönü, Han ve Mihalgazi CHP Kadın Kolları başkan ve yöneticileri katıldı.

"SİZLER OLDUĞUNUZ HER YERDE, BÜYÜK YÜREKLERİNİZ İLE HİÇ KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BİLDİĞİNİZ DOĞRULARIN PEŞİNDEN GİDİYORSUNUZ"

Burada kadınlara seslenen Başkan Ataç, "Öncelikle kırsal noktalardan ve kent merkezimizden toplantımıza katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlarımız, yaradılışları gereği çok farklı bir vazife anlayışına sahip. İlçelerimizde CHP'li kadınlarımız çok faal. Sizler olduğunuz her yerde, büyük yürekleriniz ile hiç kimseye aldırış etmeden bildiğiniz doğruların peşinden gidiyorsunuz. Bu yüzden hepinizi özellikle kutluyorum. Bizim belediyemizde de kadınlarımız, çalışma azmi ile örnek oluyor. Tepebaşı'ndaki çalışmalarımızı da bildiğiniz üzere kadınlarımız daima ön plandadır. İlkini 2001 yılında açtığımız Belde Evlerimiz de doğrudan kadınlarımıza yönelik bir çalışmaydı. Bugün çok sayıda mahallemizde yer alıyor Belde Evlerimiz. Kadın deyince aynı zamanda çocuklarımızı da göz ardı edemeyiz.

"BÖLGEMİZDEKİ ÇOCUK VE GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK CİDDİ HİZMETLERİMİZ VAR"

3 yaşından 17 yaşına kadar bölgemizdeki çocuk ve gençlerimiz için çok ciddi hizmetlerimiz var. Çocuk merkezlerimiz, Şirintepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi gibi noktalarda önemli hizmetler sunuyoruz. Örneğin hedeflerimizden bir tanesi, 'Tepebaşı'nda yaşayan çocukların ağzında çürük diş kalmayacak' idi. Tepebaşı'nda çocuklar yüzmeyi öğrenecek, enstrüman çalacak gibi güzel hedeflerimiz vardı ve birçoğu da ülkeye örnek teşkil edecek biçimde başarılı oldu. Türkiye genelinde 10 çocuğa baksanız, 9'unun çürük dişi vardır. Tepebaşı'nda 65 bine yakın çocuğumuz merkezimizden ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti aldı ve bu oranı ciddi anlamda düşürdüğümüze inanıyorum. Sosyal belediyeciliğe inandığımız için bu hizmetleri başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza siz kadınlarımızın destekleri ile devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü de "Ahmet Başkanımıza ev sahipliği ve her zaman destek olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Buluşma, katılımcı kadınların söz alarak kent ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaşması ile sona erdi.