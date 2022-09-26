Tekirdağ yerel haberi: Tekirdağ Büyükşehir, Entegre Katı Atık Tesisleri ile İlgili Süreci Basınla Paylaştı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Entegre Katı Atık Tesisleri ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nin yapımı ve işletilmesi sürecinde karşılaşılan bürokratik engelleri, düzenlediği basın toplantısında basın mensupları ile paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alparslan Kurtoğlu, Entegre Katı Atık Tesisleri'nin yönetim süreçleri ve tesislerin çalışma sistemleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanı İsmail Gülsen ise bir konuşma yaparak, Süleymanpaşa İlçesi sahil dolgu alanı ve Hoşköy sahil dolgu alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne devri sürecinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Erhan Koç da Marmaraereğlisi İlçesi'ne yapılması planlanan ancak 2015 yılından bu yana bürokratik engellemeler nedeniyle tahsisi yapılamayan arazi ile ilgili yaşanan tüm süreci basın mensuplarına aktardı.

"OCAK 2023'E KADAR GEREKLİ İZİNLER VERİLMEZSE TEKİRDAĞ CİDDİ BİR ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde 44 adet vahşi depolama alanı vardı. ve bu alanlar halk sağlığını tehdit eder durumdaydı. Yoğun çalışmalarımız ile tüm bu vahşi depolama alanlarını kapattık ve sürecin sonunda toplanan çöplerin Süleymanpaşa İlçesi'ndeki Demirli Mahallesi'nde kurulan Katı Atık Bertaraf Tesisimizde bertarafının sağlanmasına başladık. 11 ilçemizin tüm çöpleri Süleymanpaşa (Demirli) ve Çorlu (Karatepe) ilçelerimizdeki tesislerimizde çağın şartlarına uygun olarak sorunsuz bir şekilde bertaraf edilmektedir. Aynı zamanda kurduğumuz sistem ile birlikte çöpten enerji elde etmeye de başladık. Kurduğumuz tüm tesisler halk sağlığına duyarlı, ülke ekonomisine katkıda bulunan ve yarınlar için yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedeflemektedir.

Ancak Çorlu Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda mahkemenin ÇED olumlu belgesini iptal etmesi ile birlikte Çorlu Bölgesi'ndeki 6 ilçenin (Çorlu, Marmaraereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray) çöplerinin bertarafının sağlandığı Karatepe tesisimizin kapatılması durumunun gündeme gelmesi ile birlikte çöplerin tümünün tek alternatif olan Demirli tesisine getirilmesi gerekiyor. Konunun özeti şudur. Çorlu ÇED Raporunun iptal edilmesi ile çöp alamayacak durumdadır, Demirli'de de 3. Lot yapılamadığı için çöp koyacak alanımız kalmamıştır. Tüm şartlar zorlandığı takdirde maksimum Ocak Ayına kadar çöpleri koyacak alanımız vardır. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak izinler konusunda girişimlerimize devam ediyoruz. Eğer gerekli izinler verilmezse Tekirdağ ciddi bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalabilir. Yaşadığımız tüm sıkıntıları, bürokratik engelleri kamuoyu ile paylaşmak istedik. Her ne kadar yerimiz yok desek de her gün Tekirdağ'da 1.200 ton çöp çıkıyor. Dolayısıyla yaşadığımız ibret verici engelleri kamuoyunun takdirine sunuyorum."

"MARMARAEREĞLİSİ'NE YAPILACAK BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ ARAZİSİ İÇİN 7 YILDIR GEREKLİ İZİNLERİ ALAMIYORUZ"

Konuşmasında Marmaraereğlisi'nin ciddi bir altyapı çalışmasına ihtiyacı olduğuna da değinen Başkan Albayrak, şöyle devam etti:

"Kanalizasyon altyapı çalışmalarını yapmak için kolları sıvadık ancak arıtma tesisi yapmadan altyapı yapmanın da bir anlamı olmadığından hareketle 2015 yılından itibaren bu bölgeye ileri biyolojik arıtma tesisi yapmak istedik. Ancak 2015 yılından bu yana tam 7 yıldır Ankara'daki bürokratik engelleri bir türlü aşamadığımız için tesisin yapım çalışmalarına başlayamadık. Katı atık bertaraf tesislerimiz, ileri biyolojik arıtma tesislerimiz, dolgu alanlarımız ve bunun gibi birçok konuda bürokratik engellerle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bu engellemeleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak Tekirdağ halkı hizmet bekliyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koymasını ve Tekirdağ için birlikte hareket etmesini temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal ve Genel Sekreter Yardımcısı Alparslan Kurtoğlu ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.