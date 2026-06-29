Kurtulmuş: İsrail'in saldırganlığına son verilmeli

İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyleyerek, "Dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden önemli meselelerden biri de Filistin'de yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuk normlarını hiçe sayıp, soykırım boyutuna ulaşan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyettir. Mesele sadece insanlık dramları, 100 bine yaklaşan sivil kayıplar, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ediyoruz ki Filistin meselesinde nihai bir sonuca ulaşılıp, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun" dedi.

İstanbul'da gerçekleşen NATO Parlamenterler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcileri katılıyor.

İstanbul tarih boyunca kültürlerin medeniyetlerin, farklı inanç mensuplarının yan yana yaşadığı önemli başkentlerden birisi olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün NATO Parlementerler Zirvesi'nin 3.'sü gerçekleşiyor. Bu zirve artık gelenekselleşti. Bu zirvenin hemen ardından 7-8 Temmuz'da Ankara'da liderler ve devlet başkanlarının katılacağı Liderler Zirvesi yapılacak. Hem NATO'nun geleceğine dair önemli bilgilerin paylaşılacağı, hem stratejik konuların gündeme getirilmesi açısından önemli bir zirve. İçinden geçtiğimiz dönem insanlık tarihinin en zor ve en büyük kırılmalarının yaşandığı dönemlerden birisidir. Dünyada güç dengeleri ve teknoloji büyük bir hızda değişiyor. Çatışma, gerilim ve savaşların yoğun bir şekilde olduğu bu dönem, bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ediyor. Mesele sadece güvenlik ile ele alınmamalı. NATO'nun karşılaşmış olduğu özellikle Avrupa'nın karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde, sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı aşikardır. NATO savunma kapasitesini artırırken, üye ülkeler arasındaki dayanışmayı artırırken, dünyadaki çatışmaların nasıl çözüleceğini, bizleri ilgilendiren güvenlik sorunlarının hangi barış çözümleri ile çözüleceği üzerinde yoğunlaşmamız lazım."

"Türkiye Ukrayna'nın egemenliğine sonuna dek destek vermiş ve vermeye devam ediyor"

"İçinde bulunduğumuz dönemin diplomasiyi ne kadar önemli hale getirdiği, karşılıklı müzakerelerin ne kadar hayati bir hal aldığı aşikardır" diyen Kurtulmuş, "Türkiye kendi dış politikasını da bu anlayışla inşa etmektedir. Saldırgana, zalime, uluslararası hukuku ihlal edene karşı en sert tavrımızı ortaya koyacağız. En zor sorunları bile diplomasi masasında çözme yeteneğimizi kullanacağız. Türkiye Ukrayna'nın egemenliğine sonuna dek destek vermiş ve vermeye devam ediyor. İki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek verdik. Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Rus ve Ukrayna tarafı bir araya geldi. O dönemde bazı ülkeler barış istemediği için barış sağlanamadı. Ümit ediyoruz ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına sonuna dek saygı göstererek, bu savaşın sonuçlandırılması mümkün olsun. Bu müzakerelerde bazı konularda başarılar da elde edildi. Bunlardan birisi Karadeniz tahıl koridorunun açık tutulmasıdır. Uluslararası alanda özellikle Afrika'da kıtlığın ortaya çıkması önlenmiş oldu. Böylece dünya büyük bir felaketten kurtulmuş oldu" diye konuştu.

"Ümit ediyoruz ki Filistin meselesinde nihai bir sonuca ulaşılıp, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun"

Bu güzel örneklerden birisi de Amerika- İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'deki müzakerelerin olumlu şekilde sürdürülmesi ve kalıcı ve adil barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu, dünya barışı için fevkalede önemlidir. Dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden önemli meselelerden biri de Filistin'de yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuk normlarını hiçe sayıp, soykırım boyutuna ulaşan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyettir. Mesele sadece insanlık dramları, 100 bine yaklaşan sivil kayıplar, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ediyoruz ki Filistin meselesinde nihai bir sonuca ulaşılıp, bağımsız Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İsrail'in bu saldırganlıklarının sona ermesi dünya barışının garanti altına alınması demektir. Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Bu barış için NATO ülkelerinin gerekli desteği vermesini arzu ediyoruz. Ulusal savunma kapasitemizin artırılmasının, NATO üye ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin gerçekleşmesinde, üye ülkeler ve ittifakımız açısından çok önemli olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

"NATO ve dünya tarihi bir dönemeçtedir"

Bu ittifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin, özellikle savunma sanayi alanındaki ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifak ruhundan uzak olduğu aşikardır. Biz Türkiye olarak tüm üye ülkelerle savunma sanayinde iş birliğine hazırken, aynı davranışın tüm ülkeler tarafından sergilenmesini ümit ediyoruz. Özellikle Orta Doğu'da artan tehditlere karşı başta İspanya olmak üzere üye ülkelerimizin Türkiye Hava Savunma sistemine verdiği destek için teşekkür ederim. NATO ve dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak ve üye ülkelerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra, dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğa sahip olmalıyız. Gelin hep beraber adil hakkaniyetli bir dünya sistemi için hep birlikte çalışalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı