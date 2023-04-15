Tayland'da festival coşkusu tüm ülkeyi sardı, başbakan su savaşına katıldı

Tayland, yeni yılı ve bereketi temsil eden su festivalini (Songkran) ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam etti. Başbakan Prayut Chan-o-cha başkent Bangkok sokaklarında su savaşlarına katıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da yeni yıl ve ülkenin en büyük bayramı olarak kutlanan Songkran Festivali, sokaklarda yapılan su savaşları ve etkinliklerle kutlanıyor. Bayramın ilk günü tapınak ziyareti gerçekleştiren Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, ikinci gün başkent Bangkok sokaklarında düzenlenen su savaşlarına katıldı.

TAMAMEN ISLANDI

Ülkede yaklaşan seçimler öncesinde son günlerde yerel halkla sıkça bir araya gelen Prayut'un başkent sokaklarında kısa süreli katılım gösterdiği su savaşları sonrası tamamen ıslandığı görüldü.

İZDİHAM YAŞANDI

Son üç yıldır ülkedeki Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirilmeyen Songkran Su Festivaline, bu yıl yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisi oldukça yoğun oldu. Başkent Bangkok'un ünlü eğlence sokağı Khaosan'da su savaşlarına yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı. Polisin müdahalede bulunmak zorunda kaldığı izdiham sonrası eğlence alanına giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlandı.