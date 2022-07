Tahir Çetin ve Faik İnter Ölüm Yıl Dönümlerinde Soma'da Anıldı

Maden işçilerinin Ankara yürüyüşü sonrası Soma'ya dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter için dün Soma'da anma programı düzenlendi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ve madenci Ali Faik İnter, maden işçilerinin geçen yıl Ankara yürüyüşünün ardından 9 Temmuz 2021 tarihinde dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirmişti. Çetin ve İnter için dün Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Merkez Binası'nın önünde yapılan lokma dağıtımının ardından Soma Madenci Heykeli'nin bulunduğu Beşyol'da anma programı düzenlendi.

Anmaya, Nakliyat İş Genel Başkanı ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu Genel sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu, İnşaaat İş Sendika Üyesi Deniz Gider, DGD Sendikası Genel Başkanı Neslihan Acar, PTT Sen Temsilcisi Süleyman Şen, Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu katıldı.

"ONLAR DİRENİŞİN, MÜCADELENİN ADIDIR"

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Madende Tahir başkanla tanıştım. 14 sene beraber madende çalıştım. Tahir başkan gerçekten onurlu, şerefli, haysiyetli bir arkadaşımdı. Bu zamana kadar 14 sene madende çalıştıktan sonra da Bağımsız Maden İş Sendikası'nı kurduk. Ali Faik İlter'i de burada tanıdım. Bizim ikisi de canımız ciğerimizdi. İki dostumuzu kaybettik çok üzgünüz" dedi.

Nakliyat İş Genel Başkanı ve Dünya Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise şunları söyledi:

"Gerçekten işçi sınıfındaki mücadelesindeki önderleri, direnişin önderleri, mücadelenin önderleri iki arkadaşımıza başta maden iş kolunda çalışan binlerce işçi arkadaşımız açısından ve Türkiye işçi sınıfı mücadele tarihi açısından önemli yeri olduğunu unutmayalım. Çünkü genç yaşta işçilikte, işçi sınıfı mücadelesinin direnişinin sarı sendikacılığa karşı, kapitalizme karşı, para babaları düzenine karşı başkaldırının ve direnişin önderleri olmuşlardır. Kişisel hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece yalnızca işçi sınıfın çıkarları için yaşamlarını feda etmiştir. Yani sendikacıyım diye ortaya çıkan soytarılarla, sendikacıyım diye ortaya çıkan para babaları, düzeninin işçi sınıfı içindeki ajanları var. Ama onlara karşı da direnişin ve mücadelenin adıdır iki arkadaşımız. Çünkü ikisinin de öncelikli olarak temel farkı, yaşamları ve mücadeleleri boyunca işçi sınıfının çıkarları en önde tutmuşlardır."

"ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK DEDİLER"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlı ise şunları söyledi:

"Bugün biz burada Türkiye emek mücadelesinin hak arama mücadelesindeki lideri, iki neferini anmak için bir araya geldik. Tahir Çetin'in diğer genel başkanlar gibi korumaları yoktu, makam araçları yoktu, bol sıfırlı maaşı yoktu. Tahir Çetin emekli ücretiyle geçinmeye çalışan bir emekçiydi. Tahir Çetin'in belki koruması yoktu, Tahir Çetin'in belki makam aracı yoktu ama Tahir Çetin'de diğerlerinde olmayan bir şey vardı, koskocaman bir yüreği vardı. Ben buna şahitlik ettim, günlerce beraberdik. Türkiye işçi sınıfı emek hareket bundan bir yıl önce çok önemli ki evladını kaybetti. Bu insanlarla uzun süre beraber olduk, Kırkağaç'ta günlerce beraberdik. O gün onların söylediği bir şey vardı hepiniz şahitsiniz ölmek var dönmek yok dediler ve bu uğurda öldüler. En son Tahir Çetin'in bir röportajı var 'ölmek var, dönmek yok' diyordu ve 'bu uğurda ölmek gurur verici bir şeydir" diyordu. Ben buradan Tahir'in annesine babasına sesleniyorum oğlunuzla onur duyun gurur duyun, ben buradan Tahir'in kardeşlerine sesleniyorum abinizle onur duyun, eşine sesleniyorum kocanla onur duy evlatlarına sesleniyorum, babanızla gurur duyun. Ali Faik'in annesine sesleniyorum onur duy evladınla, gurur duy ve Soma'ya sesleniyorum Soma'da kömürcülere işçilere. Sözlerimi fazla uzatmayacağım, Can Yücel'in Deniz Gezmiş'in arkasından yazmış olduğu bir şiir var. Şöyle diyor Can Yücel, en uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim o onun en güzel yüz metresini koştu. Soma'da hak arama mücadelesi emek mücadelesidir ki bu uzun bir maratondur hala devam ediyor. İşte bunun ne güzel yüz metresini bu iki insan koştular. Işıklar içinde yatsınlar,onları aziz hatırları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."

"ADALET SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

İnşaat İş Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, "Bugün emekliler yeraltı emekli olan işçi arkadaşlarımızın da mücadelesin sürüklemeye devam ediyoruz. Bugün Ali Faik ve Tahir başkanının aramızda olmamasının en büyük sebebi yasalardaki yanlışlıklar, işçiler üzerinde yapılan sömürü düzeninden kaynaklıdır. Hani bu kaza bir de olmasa üçte olmasa beşte olmasa yirmincide olmak zorundaydı. Adalet doğru düzgün işlemiş olsaydı hiçbirimiz bu mücadeleyi sürüklemek zorunda kalmazdık. Öncelikle bu adalet sisteminin bir an önce işçilerin birliğiyle hep beraber değiştirmeye var mıyız, yaşasın işçilerin birliği" dedi.

"YOLA ÇIKMIŞSAN YÜRÜYECEKSİN"

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ise şu ifadeleri kullandı:

"Cümle kurmak çok zor. Çünkü Tahir bizim yoldaşımızdı canımızdı ciğerimizdi önderimizdi. Yine Ali Faik bizim yoldaşımızdı, canımızdı, ciğerimizdi, önderimizdi. Ali Faik'le Tahir Çetin bu ülkede yokluğa düşmeden bu ülkede devrimciliğin mümkün oluğunu, bu ülkede direnilebileceğini, yasalara sığınmadan ağlayıp sızlamadan kazanmasının mümkün olduğunu gösterdi. Biz de gezdiğimiz her yerde dokunduğumuz her işçide, her anne babada, her gençte Tahir'in Ali Faik'in izlerini görüyoruz. Direnişi örgütlerken Tahir Çetin'le koşuyorduk. Dedik ki 'Tahir abi nasıl olacak kazanamayacağız' dedi ki 'Yola çıkmışsın, çıkmışsan yürüyeceksin. Ölsen de kalsan da dursan da yürüyeceksin.' Yürüdük, biz iki senedir yürüdük ve biz bugün direnişin kazanımının Tahir Çetin ve Ali Faik'in açtığı yolun izini sürmekle mümkün olduğunu biliyorduk.

Anma programına katılanlar, Soma Belediye Mezarlığı'na giderek İnter ve Çetin'in mezarına karanfiller bıraktı.

ANKA / Yerel