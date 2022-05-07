Sünnet çocuğunu deveyle ilçede gezdirdiler, görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir baba, 5 yaşındaki oğlu Ayaz Eymen için sünnet düğününe Bursa'dan deve getirerek şehir merkezinde tur attı. Devenin etrafında davul zurna çalan vatandaşlar ise göbek atıp oynadı.

Alaplı ilçesinde tek oğluna sürpriz yapmak isteyen ve maden işçisi baba Şevket Aygün, oğluna unutamayacağı bir sünnet şöleni düzenlendi. 5 yaşındaki oğluna sürpriz yapmak üzere kamyon üzerinde Bursa'dan deve getirtti. Devenin üzerine oğlu ile birlikte binen Baba Şevket Aygün, Alaplı'nın en işlek caddesi olan Hükumet Caddesi'nde tur attı.

Devenin etrafında toplanan vatandaşlar ilgiyle izlerken, aile fertleri davul zurna eşliğinde hem yürüdü hem de göbek atıp oynadılar. Hükümet Caddesi'nde gezen vatandaşlar bir anda deveyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Baba Şevket Aygün, "Kendim madenciyim. Yıllar önce oğlum olursa, çocuğumun sünnetinde deve getireceğime söz verdim. Benim tek bir oğlum var. Onu çok seviyorum, çok mutluyum. Hep böyle bir şey aklımdan geçiyordu, Rabbime şükürler olsun bunu da başardım. Allah herkesten razı olsun. Kardeşlerime ve davetli kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah çocuklarımın büyük mürüvvetlerini, düğünlerini de sağ salim kavuşturup ve nasip etsin inşallah" dedi.