Sultangazi'de 5 Kafadar Çocuğun Limonata Girişimi

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 5 kafadar çocuk, sosyal medyada izledikleri bir videodan ilham alarak hayallerini gerçekleştirmek için kendi küçük işletmelerini kurdu. Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen çocuklar, hazırladıkları soğuk limonata ve suları mahallede kurdukları tezgahlarda satmaya başladı. Üç ayrı noktada satış yapan çocuklar, gün sonunda bir araya gelerek kazandıkları paraları birleştirip hayalleri için biriktiriyor.

Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşayan 5 arkadaş, sosyal medyada gördükleri bir videonun ardından kendi harçlıklarını kazanmak ve almak istedikleri ürünler için para biriktirmek amacıyla limonata satmaya karar verdi. Ailelerinin de desteğini alan çocuklar kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak mahallenin üç ayrı noktasında tezgah açtı.

Yaklaşık bir haftadır sıcak havalarda vatandaşlara soğuk su ve limonata satan çocukların hedefleri ise birbirinden farklı. Kimi elektrikli bisiklet, kimi scooter, kimi krampon almak için para biriktirirken, çocukların bazıları kazandıkları parayla okul harçlıklarını çıkarmayı ve kitap almayı hedefliyor.

Günün büyük bölümünü tezgahlarının başında geçiren küçük girişimcilere mahalle sakinleri de alışveriş yaparak destek oluyor. Çocuklar ise daha fazla müşteriye ulaşabilmek için buldukları eğlenceli sloganlarla sokaklarda adeta esnaflara taş çıkartıyor.

"Alan ferahlamış, almayan pişmanlamış"

Tezgahlarının başında müşterilerini bekleyen çocuklar, satışlarını artırmak için birbirinden ilginç sloganlar kullanıyor. "Buz gibi limonata", "Alırsan mutlu, almazsan mutsuzsun", "Bu sıcak havada bir tane limonata" ve "Alan ferahlamış, almayan pişmanlamış" şeklinde seslenen çocuklar, mahalleden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Çocukların neşeli satış yöntemleri çevrede renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar da hem sıcak havada serinlemek hem de çocukların hayallerine katkıda bulunmak için tezgahlardan alışveriş yapıyor.

"Kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak istiyorlar"

Oğluna ve arkadaşlarına destek olduğunu belirten Mustafa Karakaya, çocukların yaklaşık bir haftadır satış yaptıklarını belirterek, "Çocuklar böyle bir şey düşünmüşler. Bir haftadır böyle devam ediyorlar. Üç ayrı noktada kendi ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyorlar. Biz de destekçileri oluyoruz. Yaz tatilindeler. Scooter, bisiklet gibi ihtiyaçlarını gidermek istiyorlar. Bisiklet almak istiyorlar, kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak istiyorlar. Biz de destekçileriyiz" dedi.

Kazandıkları paraları birleştiriyorlar

Arkadaşlarıyla birlikte limonata satan Deniz Kartal ise müşterilerin dikkatini çekebilmek için sürekli seslendiklerini anlatarak, "Böyle bağırıyoruz işte buz gibi limonata falan diye. Alın falan diyoruz işte. Arkadaşlarımız falan da böyle açıyor. Sonra paramızı birleştiriyoruz, bölüşüyoruz. Ama bizim kendi elemanlarımız, şubedeki kendi elemanlarımız" diye konuştu.

Çocukların kendi aralarında oluşturdukları sistemi "şube" olarak adlandırması da dikkat çekti. Üç farklı noktada satış yapan arkadaşlar, akşam saatlerinde yeniden bir araya gelerek gün içerisinde elde ettikleri kazancı ortak kasada topluyor.

"Okul harçlığımızı çıkartıyoruz, hayallerim var"

Halil İbrahim Çeliktop da arkadaşlarıyla birlikte hem yaz tatilini değerlendirdiklerini hem de kendi harçlıklarını kazandıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla beraber burada limonata satıyoruz. Limonata diye bağırıyoruz. Hobi olsun diye yapıyoruz, okul harçlığımızı çıkartıyoruz. Hayallerim var, onları yapacağım" dedi.

Kimi elektrikli bisiklet, kimi scooter, kimi krampon istiyor

Küçük girişimcilerden Hamza Ayaz Karakaya ise her arkadaşının farklı bir hayali olduğunu söyledi. Kendisinin kazandığı parayı krampon almak için biriktirdiğini belirten Karakaya, "Arkamdaki arkadaşımın hayali, almak istediği şey elektrikli bisiklet mesela. Kimi bisiklet almak ister, kimi de scooter almak ister. Ben kendi paramı krampon parası olarak biriktiriyorum. İşler iyi şu an mesela. Yani şu an iyi para yaptık. Bayağı bir iyi para oldu yani şu an" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarla düşündük, şube yaptık"

Eyüp Ayaz Kalaycıoğlu da arkadaşlarıyla birlikte aldıkları kararla işe başladıklarını belirterek, "Limonata satıyoruz. Arkadaşlarla düşündük, şube yaptık falan şu an çok iyi. Hayallerimiz elektrikli bisiklet, elektrikli scooter falan. Öyle kitap falan şeyler alıyoruz" diye konuştu.

Yaz tatilini çalışarak değerlendiriyorlar

Sosyal medyada gördükleri bir videoyla başlayan fikirlerini kısa sürede hayata geçiren çocuklar, yaz tatilinin kalan bölümünü de satış yaparak değerlendirmeyi planlıyor. Bir yandan arkadaşlarıyla eğlenen çocuklar, diğer yandan para kazanmanın ve birikim yapmanın heyecanını yaşıyor.

Aileleri de çocukların kendi ihtiyaçları için çalışarak para biriktirme isteğine destek verirken, mahalle sakinlerinin ilgisi küçük girişimcilerin motivasyonunu artırıyor.

Muhabire de limonata ikram ettiler

Gün boyunca müşterilerine limonata satan çocuklar, kendilerini haber yapmak için yanlarına gelen muhabiri de unutmadı. Küçük girişimciler, röportajların ardından muhabire soğuk limonata ikram etti.

Yaz tatilinde başladıkları limonata satışını sürdürmek isteyen 5 arkadaşın, okulların açılmasının ardından da eğitimlerini aksatmadan hafta sonları tezgahlarının başına geçerek hayalleri için para biriktirmeye devam etmeyi planladıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı