Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve ALSU adlı geminin çarpışmıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gemide bulunan kişilerle ilgili işlemler sürüyor. 9 kişinin şüpheli sıfatıyla işlem gördüğü soruşturmada gözler bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapora çevrildi.

AŞÇI HARİÇ 9 KİŞİ ŞÜPHELİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmada gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında "şüpheli" işlemi uygulandı. Şüphelilerin ifadeleri gemide alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli soruşturma ve idari tahkikatın devam etmesi ile geminin güvenliği dikkate alınarak 9 kişi hakkında yeni bir tedbir uygulandı. Şüpheliler, jandarma personeli eşliğinde gemide muhafaza altına alındı.

GÖZLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada yer alan kişilerin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyetin en geç öğle saatlerine kadar bir ön rapor hazırlaması bekleniyor. Raporda kazanın meydana gelmesinde kimlerin ve hangi ölçüde kusurlu olduğuna ilişkin ilk değerlendirmelerin yer alması öngörülüyor. Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapor, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında kritik önem taşıyacak. Ön raporun Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından 9 şüpheliden hangilerinin adliyeye sevk edileceğine karar verilecek.