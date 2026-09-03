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UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma Haber Videosunu İzle
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, gerekli bilgi, belge ve savunmaların UEFA'ya sunulacağını duyurdu.

  • UEFA, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçının ardından Fenerbahçe ile futbolcuları Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı.
  • Fenerbahçe, UEFA nezdinde kulübün ve iki futbolcusunun haklarını korumak için gerekli savunmaları yapacağını açıkladı.
  • Fenerbahçe'nin açıklamasında disiplin sürecinin hangi olay veya gerekçeye dayandığına dair ayrıntı verilmedi.

Fenerbahçe'de UEFA'dan gelen haber sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulüp hakkında disiplin süreci başlatıldığını resmen açıkladı. Soruşturmanın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından başlatıldığı belirtildi.

UEFA'DAN GUENDOUZI VE GREENWOOD KARARI

Fenerbahçe, UEFA tarafından başlatılan disiplin sürecini kamuoyuna duyurdu. Sarı-lacivertliler, hem iki futbolcusunun hem de kulübün hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli savunmaların yapılacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

SORUŞTURMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe'nin açıklamasında Guendouzi ve Greenwood hakkında başlatılan disiplin sürecinin hangi olay veya gerekçeye dayandığına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Bu nedenle iki futbolcu ve kulüp hakkında UEFA'nın vereceği kararın ne olacağı henüz netlik kazanmadı.

FENERBAHÇE SAVUNMA YAPACAK

Sarı-lacivertli yönetim, süreç kapsamında UEFA'nın ilgili kurullarına gerekli bilgi, belge ve savunmaları sunacağını bildirdi. Fenerbahçe, UEFA nezdindeki disiplin sürecini yakından takip edeceğini ve hem kulübün hem de iki futbolcusunun haklarını korumak için gerekli adımları atacağını açıkladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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