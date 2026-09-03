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Kaçkar Dağı'nda Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Seferberliği

Kaçkar Dağı'nda Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Seferberliği
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, 3 bin 100 metre irtifada yönünü kaybeden 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller için kurtarma çalışması başlatıldı. 112 acil çağrı merkezi ile iletişim kuran turistin konumu tespit edilirken, bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toplam 13 personel ve 3 araçla yürütülen operasyonda, turistin Avusor Yaylası'na güvenli tahliyesi hedefleniyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, kaynolan İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, 3 bin 100 metre irtifada 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller yönünü kaybetti. Turistle 112 acil çağrı merkezi vasıtası ile telefon irtibatı kurulmasının ardından güvenli şekilde en yakın yerleşim yerine tahliyesi sağlansı ve bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konumuna ulaşılan Dan Mammsdroller'in Avusor Yaylası'na güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla AFAD'dan 8 personel ve 2 araç, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timinden (JAK) ise 5 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 13 personel ve 3 araç görevlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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