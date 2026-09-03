Haberler

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı Haber Videosunu İzle
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kadın, arkadaşının popüler bir flört uygulamasında ortak arkadaşlarının kocasının profiliyle karşılaştığını anlattı. Durumu eşine söylemek isteyen arkadaşına "Söyleme, yuva mı yıkmaya çalışıyorsun?" diyerek karşı çıkan kadın, ne yapmaları gerektiği konusunda yaşadıkları ikilemi paylaştı.

  • Bir kadın, flört uygulamasında ortak arkadaşlarının kocasının profiliyle karşılaştı.
  • Profili gören kadın durumu adamın eşine anlatmak istedi ancak diğer arkadaşı bunun evlilikte sorunlara yol açabileceğini düşünerek engel olmaya çalıştı.
  • Kadın, böyle bir durumda gerçeğin eşe söylenip söylenmemesi gerektiğini sordu.

Bir kadın, arkadaş çevresinde yaşanan ve kendilerini ikilemde bırakan olayı anlattığı bir video paylaştı. Kadının aktardığına göre arkadaşı, popüler bir flört uygulamasını kullanırken ortak arkadaşlarının kocasının profiliyle karşılaştı.

Profili gören kadın, durumu vakit kaybetmeden adamın eşine anlatmak istedi. Ancak olayı anlatan arkadaşı, bunun evlilikte ciddi sorunlara yol açabileceğini düşünerek kendisine engel olmaya çalıştı.

"KIZ TUTTURDU, SÖYLEYECEĞİM DİYOR"

Arkadaşının kararından vazgeçmediğini anlatan kadın, yaşananları "Arkadaşım, ortak arkadaşımızın kocasını görmüş. Bakıyormuş, denk gelmiş. Kız tutturdu 'Söyleyeceğim' diyor" sözleriyle aktardı.

"SÖYLEME, YUVA MI YIKMAYA ÇALIŞIYORSUN?"

Durumun eşine anlatılmasına karşı çıktığını belirten kadın ise arkadaşına, "Söyleme, yuva mı yıkmaya çalışıyorsun?" dediğini aktardı.

Arkadaşını nasıl ikna edeceğini bilemediğini söyleyen kadın, yaşadığı ikilemi anlatarak böyle bir durumda gerçeğin eşe söylenip söylenmemesi gerektiğini sordu.

Kaynak: Haberler.com
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bu nasıl haber gözünüzü seveyim ya!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede

Dünyayı tedirgin edecek karar
İnşaatın 7. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

İnşaat işçisinin acı sonu! Bir anlık dikkatsizlik canından etti
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak
Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

“Nazara inanmıyorum” demişti! Ünlü oyuncu oğlunu işte böyle paylaştı
Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı

Pasifik'te dikkat çeken operasyon! ABD ordusu tekneyi batırdı
Dereye balık tutmaya inen köylüler, erkek cesedi buldu

Balık tutmak için gelen köylüler, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı