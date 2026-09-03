Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu

İran ile ABD arasındaki çatışmalar Orta Doğu'da yayılmaya devam ediyor. İran, 3 Eylül Perşembe günü sabaha karşı Kuveyt'e füze ve insansız hava araçlarıyla yeni bir saldırı düzenledi.

Kuveyt ordusu saldırıyı doğrulayarak ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA'lara karşı devreye girdiğini açıkladı.

KUVEYT HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini bildirdi.

Yetkililer, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin gelen hedeflere müdahalesinden kaynaklanabileceğini belirterek halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

İlk açıklamalarda saldırı nedeniyle meydana gelen hasar veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İRAN SALDIRIYI DOĞRULADI

İran devlet televizyonu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Tahran'ın Kuveyt'teki ABD askeri üslerini hedef aldığı ve saldırının ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

İran tarafından ABD üslerinin vurulduğu öne sürülürken, bu iddia Kuveyt veya ABD tarafından henüz doğrulanmadı.

KUVEYT İKİ GÜN ÜST ÜSTE HEDEF OLDU

Kuveyt, bir önceki gün de İran'ın saldırılarına hedef olmuştu. İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri varlığını hedef aldığını açıklamıştı.

Kuveyt yönetimi ise İran'ın saldırılarını ülkenin egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek güvenliğini ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sahip olduğunu bildirmişti.

İRAN'IN SALDIRILARI BÖLGEYE YAYILDI

İran'ın son saldırıları Kuveyt'le sınırlı kalmadı. Tahran yönetimi son dönemde Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın kuzeyindeki ABD bağlantılı hedeflere yönelik de saldırılar gerçekleştirdi.

Bölgede art arda yaşanan saldırılar, İran ile ABD arasındaki çatışmaların Körfez ülkelerine daha fazla yayılabileceği endişesini artırdı.