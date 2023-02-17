Süleyman Girgin: "Marmaris'te Mesire Alanı Yapıyoruz Diye İş Makinaları Ormana Girdi"

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Ülkemizin bir yarısı can derdiyle hayatta kalmaya çalışırken iktidarın rant derdi hız kesmiyor. Marmaris Karaca Köyü'nde, mesire alanı yapıyoruz diye ormana iş makinaları girdi. Bölge basra çamları, arı yatakları açısından zengindir. Çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çam ve pirenlerle kaplı, Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde bulunan 30 hektarlık ormanlık alan, mesire yeri olarak 20 yıllığına kiraya verilmek üzere Şubat 2021'de ihaleye çıkarılmıştı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nün ilanında alanın niteliği "orman" olarak belirtilmişti. Bölgede kovanları bulunan arıcılar ve köylüler de ihaleye tepki göstermiş, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

"ÜLKEMİZİN BİR YARISI CAN DERDİYLE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIRKEN, İKTİDARIN RANT DERDİ HIZ KESMİYOR"

Girgin, bugün sosyal medya hesabından ormana iş makinelerinin girdiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak "Ülkemizin bir yarısı can derdiyle hayatta kalmaya çalışırken iktidarın rant derdi hız kesmiyor. Marmaris Karaca Köyü'nde, mesire alanı yapıyoruz diye ormana iş makinaları girdi. Bölge basra çamları, arı yatakları açısından zengindir. Çalışma acilen durdurulmalıdır" dedi.

"KARACA'DAKİ ÇALIŞMA ACİLEN DURDURULMALIDIR"

Girgin, ayrıca yaptığı açıklamada da şunları belirtti:

"Marmaris'in Karaca Köyü'nde, Okluk Sarayı yakınlarında, 30 hektarlık alanın ihale edilmesine daha önce soru önergemizle (2021 Şubat) karşı çıkmıştık. Bu bölge Basra Çamları, arı yatakları açısından zengindir ve içinde çokça piren ormanı barındırmaktadır. Birçok arı yetiştiricisinin burada kovanları bulunmaktadır. 'Doğamıza, arılarımıza, arıcılarımıza zarar vermeyin' demiştik. Bölge halkının, yerel yönetimlerin, demokratik kitle örgütlerinin sürece dahil olmadığı bu ihalelere karşıyız demiştik. Bakanlık dalga geçer gibi 'dikkat ediyoruz' şeklinde cevap vermişti. Depremin acıları hale tazeyken, bugün iş makinalarıyla bu alana girdiler. Bölge halkı rahatsız. Hepimiz gördük ki ucunda rant olunca, bu iktidarın vicdanı kalmıyor. Karaca'daki çalışma acilen durdurulmalıdır."

"ÇALIŞMALARIN DURDURULMASINI İSTEDİK"

Girgin, ayrıca Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i telefonla arayarak çalışmanın durdurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Milletvekili Girgin'in soru önergesine ise şu yanıt verilmişti:

"Karaca B Tipi Mesire Yeri kuruluşu yapılmadan önce Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KGM 2. Bölge Müdürlüğü, Marmaris Jandarma Komutanlığı, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesine görüş sorulmuştur. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde tıraşlama kesimi suretiyle, Gençleştirme ve Endüstriyel Plantasyon gibi müdahaleler yapılmamaktadır. Ormanların devamlılığı ve sürekliliği için bakım müdahaleleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken basralı ağaçları koruyucu yönde çalışma gerçekleştirilmektedir. Bahse konu alan üzerinde yalnızca iki adet arı konaklama noktası bulunmaktadır. Bunlardan biri gezgin diğeri ise yerli arıcı olup mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Karaca B Tipi Mesire Yeri 1996 yılında yangın geçirmiş sahadır. Genel itibari ile söz konusu yerde genç ağaçlar bulunmaktadır. Bu nedenle bahse konu sahada basra oluşumu ender görülmektedir. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 2021 yılında Karaca Mahallesinde arıcılar için bir adet Bal Ormanı Projesi programa alınmıştır. Proje detayları yöre halkı ve diğer paydaşlarla görüşülerek yürütülmektedir."