Soyer: "İzmir Nüfusunun Üçte Birinin Ambalaj Atıklarını Çöpe Gitmeden Ekonomiye Geri Kazandıracağız"

KARABAĞLAR, İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl ilk kez düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nın açılışını yaptı. Soyer, "İzDönüşüm projemiz ile şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Bu süreci Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle eşgüdüm içinde başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda, İzmir nüfusunun üçte birinin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandıracağız" diye konuştu.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve kaynağında dönüştürülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliğiyle We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

14 Mayıs'a kadar devam edecek fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile eşi Nuray Karalar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ilçe belediye başkanları, üreticiler, sivil toplum kuruluşları, odalar ile borsaların temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı.

SOYER'DEN "İZDÖNÜŞÜM" MÜJDESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar açılışında hayata geçirecekleri yeni atık ayrıştırma projesinin müjdesini verdi. Soyer, şunları söyledi:

"Atık Yönetimi Dairemiz ve belediye şirketimiz İzDoğa tarafından başlatılan İzDönüşüm projemiz ile şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Bu süreci Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle eşgüdüm içinde başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin sonunda, İzmir nüfusunun üçte birinin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandıracağız. Kurduğumuz ayrıştırma sistemi ve kamuoyu oluşturma faaliyetleriyle tüm İzmirlileri ambalaj atıklarını çöp yerine geri dönüşüm kutularına atmaya teşvik edeceğiz. Bu atıklar, Konak'ta İzDoğa tarafından işletilen İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'mizde ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılacak. Burada, günde 420 tona kadar ambalaj atığını ayrıştırıp geri dönüştürme kapasitesine sahibiz. Bu proje ile mevcut durumda geri dönüşüme gönderilen ambalaj atıklarının oranını yüzde 12'den, önce yüzde 20'ye, ardından yüzde 40'a çıkartacağız. Sadece yüzde yirmilik bir geri dönüşüm oranını yakalamanın bile, 160 milyon liralık fazladan kazanç anlamına geldiğini belirtmek isterim."

"İŞ GÜCÜNÜ SAĞLAMAK AMACIYLA SOKAK TOPLAYICILARINI İSTİHDAM ETMEYE BAŞLADIK"

İzDönüşüm projesinin ekonomik ve ekolojik boyutu kadar, gurur duyulacak toplumsal bir boyutu da olduğunu söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

"Bu değerli görevde yer alacak iş gücünü sağlamak amacıyla sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş olanağı sağlamıyor, aynı zamanda ömürleri boyunca çöpü karıştırma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Daha iyi ekonomik şartlar, kalitesi yüksek bir yaşam ve sağlıklı iş koşulları sunuyoruz. İzmirlilere de iki seçenek sunuyoruz. Atıklarınızı eskiden olduğu gibi çöpe atmak veya geri dönüşüm kutularımızla buluşturmak. Şayet ikincisini tercih ederseniz… Doğamızı ve toplum sağlığını korumuş olacaksınız. Dahası, ülke ekonomimize katkı sağlayacaksınız. Tüm bunların yanında, geçimini sağlamak için sokaklarda çöp arayan vatandaşlarımıza umut olacaksınız, onların yeni bir hayata başlamasını sağlayacaksınız. Kısacası, bundan sonra İzmir'de çöp deyip geçmeyeceğiz. İzDönüşüm'e dahil olan her bir vatandaşımızla ülkemizin kanayan üç ayrı yarasına aynı anda merhem olacağız. İşte tüm bunlardan hareketle diyoruz ki 'İzmir'de dönüşüm başlıyor!'"

KARALAR: "ÇEVRE, AŞIRI KAR ZAAFI OLMAYANLARIN İŞİDİR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu fuardan çok etkilendim. Hem çevreyle ilgili olması hem de birlik ve beraberlik için de düzenlenmiş olması çok önemli. Adana'da da biz de uzun süredir kentin birlikte hareket etmesine önem veriyoruz. Neredeyse her etkinlikte belediye ile odalar birlikte gerçekleştiriyor. Bunun önemi çok büyük. Bütün Türkiye'de model olmasını temenni ediyorum. Fuardan da etkilendim. Bütün insanlık doğaya hunharca davranmamızın, şu günlerde cezasını çekiyoruz. Doğa kendisine hunharca davranmamızın bize cezasını çektiriyor. Dikkatli davranmazsak insanlığın başına neler geleceğini tahmin etmek zor değil. Çevre korumasıyla ilgili en azami gayreti göstermek zorundayız. Çevre, aşırı kar zaafı olmayanların işidir. Bizler önce insan ve insan sağlığı deriz" dedi.

ESKİNAZİ: "SÜRDÜRÜLEBİLİR KAVRAMINI ÇOK İYİ ANLAMALIYIZ"

Atıklarla ve geri dönüşümle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında örnekler veren Ege İhracatçı Birlikler Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şu ifadeleri kullandı: "İhracatçılar olarak Avrupa Birliği'nin en büyük tedarikçilerinden biri olmayı korumak adına sürdürülebilirlik konularını çok yakından takip ediyoruz. Yarınlara yaşanabilir dünya bırakmak için sürdürülebilir kavramını çok iyi anlamalıyız. Yapmamız gerekenleri vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz."

GÖKÇÜOĞLU: "FİKRİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, "Uluslararası fuarları ile marka yaratan İzmirimiz Fuar İzmir ile çok daha profesyonel adımlar atmaya devam ediyor. Bu fuarda bir arada olmaktan son derece mutluyum. İzmir Ticaret Odası ile oluşturduğumuz bu fikri destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'a teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

ÖZGENER: "ÖZEL BİR FUAR KAZANIYORUZ"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Çok özel bir fuar. Oda olarak işin başından itibaren hep işin mutfağında yer aldık. Burada bulunmaktan heyecan duyuyorum. Önümüzdeki yıllar içinde katılımcı sayısını yüzlerle ifade edebileceğimiz bir yola çıktık" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, fuar katılımcılarını ziyaret etti. Başkan Soyer, atık ayrıştırma konusunda son teknolojileri yerinde inceledi. İzDönüşüm Projesi'nde yer alacak sokak toplayıcıları ile bir araya gelen Soyer, alkışlarla karşılandı.

GERİ DÖNÜŞÜME DAİR HER ŞEY…

Türkiye'den 18 il ile Almanya ve Romanya'dan toplam 120 katılımcı ile kapılarını açan fuarda atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik hammadde satıcıları yer alıyor.

We-Cycle Fuarı, geri dönüşüm alanında özel sektör ve yerel yönetimleri buluşturan ilk fuar olarak dikkat çekiyor. Fuarda ayrıca İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık tarafından alım heyeti programı düzenleniyor. Yurt dışından gelecek profesyonel satın alıcılar, İzmir ve Türkiye'nin geri dönüşüm teknolojilerini yerinde görerek ticari anlaşmalara imza atacak. Fuarı ziyaret etmesi beklenen ülkeler ise; Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, Kırgızistan, Libya, Makedonya, Polonya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan.