Soyer: İzmir İçin Bahane Değil İcraat Üretiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 70 milyon liralık yatırımla Torbalı Subaşı Atıksu ve Yağmur Suyu Şebeke inşaatının temelini attı. Bölgenin tüm evsel atık sularının Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanmasını sağlayacak yatırımla ilgili konuşan Başkan Soyer, “İzmir için bahane değil, icraat üretiyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik krize rağmen İzmir’e ve Torbalı’ya verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Soyer, 2019’dan bu yana İZSU’nun ilçeye yaptığı yatırım tutarının 1 milyar lira olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 70 milyon liralık yatırımla Torbalı Subaşı Atıksu ve Yağmur Suyu Şebeke inşaatının temelini attı. Bölgenin tüm evsel atık sularının Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanmasını sağlayacak yatırımla ilgili konuşan Başkan Soyer, "İzmir için bahane değil, icraat üretiyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik krize rağmen İzmir'e ve Torbalı'ya verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Soyer, 2019'dan bu yana İZSU'nun ilçeye yaptığı yatırım tutarının 1 milyar lira olduğunu söyledi.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 70 milyon liralık yatırımla projelendirilen Torbalı Subaşı Atıksu ve Yağmur Suyu Şebeke inşaatı başladı. Subaşı'nın uzun yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacak projenin temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile eşi Fatma Tekin, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

SOYER: "KAÇAK ORANINI YÜZDE 17 SEVİYESİNE DÜŞÜRDÜK"

Torbalı'nın önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, ilçeye çok sayıda yatırım yaptıklarını söyledi. Yapılan projeleri anlatan Başkan Soyer, "İzmir'in her hanesine kesintisiz ve temiz içme suyu sağlama hedeflerimiz doğrultusunda 230 kilometre içme suyu hattı imalatını 120 milyon lira yatırımla gerçekleştirdik. Daha güçlü bir atıksu altyapısı için 33 kilometre kanal imalatı yaptık. İlçenin artan su ihtiyacı nedeniyle mevcut içme suyu kuyularımızın yetersiz kaldığını tespit ettik ve harekete geçtik. 17 yeni içme suyu kuyusu açarak bölge sakinlerimizi kesintisiz suyla buluşturduk. Bu yıl içinde ilçeye 3 kuyu daha kazandırmak için imalatlarımız devam ediyor. Bunların ardından 6 yeni kuyu daha açarak su sorunu yaşanan bölgelerdeki problemleri kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Torbalı'da hayata geçirdiğimiz içme suyu imalatlarımız sayesinde altyapıdan kaynaklı su kaybımız da yarı yarıya azaldı. 2019 yılında bölgede yüzde 34 oranlarında seyreden su kayıp kaçak oranlarını yüzde 17 seviyesine düşürdük" dedi.

"KOKU VE TAŞKINLARLA MÜCADELE DE HIZLA SÜRÜYOR"

İki önemli projenin de sürdüğünü kaydeden Soyer, "Torbalı'yı öncelikle temiz suya ve modern altyapıya kavuşturan İZSU, diğer yandan evsel atık suların ve endüstriyel atıkların bertarafını sağlayan iki büyük arıtma tesisi kuruyor. Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 21 bin metreküp arıtma yapan bir tesisimizdi. Yaptığımız ilaveyle kapasitesini 58 bin metreküpe çıkarıyor, yani neredeyse üç kat artırıyoruz. İnşallah bu tesisimizin açılışını 2023 sonunda hep birlikte yapacağız ve bu yatırımımızla birlikte Torbalı'da 200 bin kişinin atık suyunu bertaraf edeceğiz. Ayrancılar Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi'nde de büyük bir kapasite artırımı yapıyoruz. Bu tesisimizin kapasitesini tam 3.5 katına çıkarıyoruz. Şu anda günde 7 bin metreküp atık su arıtan tesisimiz 2024 yılının ilk yarısından itibaren günde 25 bin metreküp su arıtacak. Böylelikle Küçük Menderes'e karışan sanayi atık sularının tamamını temizleyeceğiz. Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi ile Ayrancılar Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesislerinin ikinci etap inşaatları için toplam yatırım bedelimiz 600 milyon lira. İZSU'nun Torbalı bölgesinde kokuyla ve taşkınlarla mücadelesi de hızla sürüyor. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana bölgede 22 bin metrelik dere temizliğini tamamladık ve çok sayıda taşkın önleme projesini sürdürüyoruz" diye konuştu.

"SÖZLERİ TEKER TEKER YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kanalizasyon sorununu tamamen çözeceklerini söyleyen Soyer, "Torbalı'nın atık su altyapısını güçlendirmek için ilçe genelinde hizmet verecek 221 kilometrelik çok önemli bir atıksu hattı projesini hayata geçiriyoruz. Bu projemizin ilk etabı olan 15 km kanalizasyon ve 2 km yağmur suyu hattının temelini bugün hep birlikte atıyoruz. Bu hat Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanarak Subaşı ve 19 Mayıs mahallelerinin evsel atıklarını güvenli bir şekilde bertaraf edecek. İkinci aşamada ise yıl sonuna kadar 72 kilometrelik Kuşçuburun ve Yazıbaşı atık su hattı ile 5 kilometrelik Pancar atık su hattı ihalemizi yapacağız. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kanalizasyon sorununu nihai olarak çözeceğiz Nisan ayında Cumhuriyet'in 100. yılında İZSU'dan 100 proje tanıtım lansmanında bu projenin maliyetinin 70 milyon lira olacağını duyurmuştuk. Aradan geçen kısa zamana rağmen maliyet daha şimdiden 100 milyon liralara yaklaştı. Elbette rakamlardaki, maliyetlerdeki bu artış sadece bu projemiz için değil tüm yatırımlarımız için geçerli. Fakat biz her şeye rağmen kararlıyız. İzmir için bahane değil, icraat üretiyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik krize rağmen İzmir'e ve Torbalı'ya verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmeye devam edeceğiz. İstedikleri kadar engellemeye çalışsınlar hiçbir şekilde bizi durduramazlar" dedi.

"MÜCADELEMİZİ NEFES ALMADAN SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir sıkıntının kendilerini durduramayacağını söyleyen Soyer, "Üzülerek görüyorum ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun yürüttüğü bu yatırımları görmezden gelerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek üzere seferber olmuş bazı çevreler var. Bunların kim olduğunu ve bunu neden yaptıklarını elbette çok iyi biliyoruz. Fakat sizi bunlarla yoracak değilim. Çünkü doğru bir tanedir. Doğru olan şu… Bizim dönemimizde Torbalı ilçemize İZSU Genel Müdürlüğümüzün yaptığı yatırımların toplamı tam 1 milyar lira. Torbalı'ya ve İzmir'in diğer 29 ilçesine bu hizmetleri getirmemiz elbette bir lütuf değil, bizim vazifemiz. Biz, Körfez'in koku sorunundan arıtma tesislerine, yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılmasından ilçelerdeki altyapı sorunlarına kadar İzmir'in uzun yıllardır kangren haline gelmiş tüm sorunlarına karşı mücadelemizi nefes almadan sürdürmeye devam edeceğiz. Ne ekonomik kriz, ne pandemi, ne de algı yönetimi peşinde olan çevreler bizi yıldırabilir. Şüpheniz olmasın ki İZSU'nun birbirinden kıymetli personeli ve yöneticileri, İzmir'in yıllardır süregelen bu sorunlarını bütünüyle çözmek için canla başla çalışıyor" dedi.

TEKİN: "ONURUNU YAŞIYORUZ"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi olarak uyum içinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmalarının en güzel örneklerini sergileyerek geride bıraktığımız yıllarda Tunç Başkanımızın öncülüğünde güzel işler yapmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.