Son dakika haberi: Aksaray'da Tarla Süren Biçerdöverci: "Çalışmadığım Zaman Daha Çok Kardayım"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da biçerdöver sahibi Mehmet Çetin, "Biz dönüm, artı tank hesabı anlaşıyoruz. Millet, 'yok' diyor. Onlar 'yok' deyince, çektik makinaları bekliyoruz. Şu anda çalışmıyoruz. İstediğimiz fiyatları verene kadar sesimizi çıkartmıyoruz. Çalışmadığım zaman daha çok kardayım, makinam eskimiyor" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve Merkez İlçe Başkanı Talat Karaağaç; tarımsal arazilerde biçerdöver ve tarla sahipleri ile bir araya geldi. Balya yapan bir vatandaş, "Mazota göre durumlardan memnun değiliz. Her şey mazotla, şu anda tozun toprağın içinde yatıyoruz ama yapacak bir şey yok bayrama gideceğiz gidemiyoruz" diye konuştu.

"DEPOYU DOLDURAMIYORUZ"

Biçerdöver sahibi Mehmet Karaca şunları söyledi:

"Depoyu dolduramıyoruz. Depo 450 litre mazot alıyor 12- 13 bin lira para yapıyor dolduramıyoruz depoyu, elimize ne geçerse onu alıyoruz 3 bin liralık 5 bin liralık onu da ekin sahiplerinden alıyoruz ne kadar para toplarsak o kadar alıyoruz. Az öce 3 bin 750 liralık kart çektim petrole gidip alacağım petrolden, petrole kart çekiyoruz yani durum böyle, adamın 15 dekar yerini biçtim 1400 lira para verdi onu da zorla aldım çıkmıyor mahsul, soğuk vurmuş, tarla sahibine ne diyeceksin biçer sahibine ne diyeceksin. Bu sene biraz fark etti ama yakıt pahalı tarımla uğraşan arkadaş kendi istediği gibi satabilse mahsulünü beni de memnun eder fazlasıyla verir kendi alamıyor ki bana versin. Ben ağlıyorum o da ağlıyor 30 lira olmuş mazot 70 bin Euro borcum var çalışmazsam nasıl ödeyeceğim. Devlet fiyatları açıklasa da vatandaş mahsul çıkmadı diyerek bize az veriyor. Mesela adamın 15 dekar yerini biçtim dekarına 120 lira dediler adam 'param yok' diyor, 1400 lira verdi bende zarar ediyorum kendi de zarar ediyor. Ben burada seyyar çalışıyorum geçen yıl 60 liraya biçiyorduk dekarını geçen yıl memnunduk bu yıl 4 katı yüksek yani alamıyorum ki depomu dolduramıyorum. Depo 450 litre mazot alıyor kim doldurabilir benim cebimde 14 bin lira yok ki 2 güne bir ben 14 bin lirayı nereden bulayım durum böyle."

"İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Hasadın başından bu yana yaklaşık 60 bin lira mazota harcadıklarını söyleyen tarla sahibi Menderes Ekecik ise şu ifadeleri kullandı:

"Ülke için sıkıntılı bir dönemdeyiz işin altından kalkmaya çalışıyoruz her şey pahalı, ben yaklaşık 60 bin lira kadar bir mazot harcadım bu sene benim hesaplarıma göre 150 bin lirayı bulacak bu da bizi zorluyor, gübre desen çok pahalı işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz, uğraşıyoruz üretim yapmaya çalışıyoruz bu şekilde üreteceğiz bizim işimiz bu mecbur yapmak zorundayız, her şey çok pahalı girdi maliyetleri çok pahalı. Arpa şu an 6 bin 300'den satılıyor ben borsaya 1 kamyon sattım 6 bin 300 liradan o da nemine ve rutubetine göre değişiyor o şekilde satıyoruz mecbur piyasaya uyacağız. Borcumuz var, alacaklılar bugünü bekliyor, depoda bekletemiyoruz, mazota borcumuz var, gübre aldığımız yere borcumuz var. Ben şu anda çekirdek suluyorum her gün 3 bin liralık mazot harcıyorum. Mecbur üreteceğiz tarlayı boş bırakamayız. Çekirdeğin para edip etmeyeceğini de bilmiyoruz ama biz üretmeye devam ediyoruz.

"BU EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK ZORUNDAYIZ"

Bize de kalıyor işin gerçeği zarar etmiyoruz ama kar da etmiyoruz. Bu işi yapıyorsak bu emeğin karşılığını almak zorundayız yapacak bir şey yok. Üretiyoruz ama tüccara, aracıya, tefeciye... Onlar kazanıyor biz bunu bekletsek belki 11-12 liradan satacağız ama bekletemiyoruz borcumuz var. Yakıt uygun olsa hiçbir sorun yok. Yakıt pahalı, gübre desen pahalı. Her şey yakıta bağlı. Ben geçen yıl bu makinaya bıçak 2 bin liraya alıyordum. Şimdi tanesi 10 bin lira. Tanesi 2 bin 600 liraydı şu an 12 bin 600 lira. 5 katı. Bir hava filtresi 600 lira geçen yıl 150 liraydı. Her şey pahalanınca adam krizi fırsat bildi o zam yaptı bu zam yaptı olan bizlere oldu."

"İŞİN İÇİNDEN ÇIKILACAK GİBİ DEĞİL"

Kendine ait TIR'ı ile nakliyecilik yapan TIR şoförü Mustafa Koçak şunları söyledi:

"Geçen yıl buradan 800 liraya gidiyorduk bu yıl bin 600 liraya gidiyoruz, 5 -6 katı mazot artmış. Bir depo mazot 16- 17 bin lira olmuş, 600 litre alıyor 1 depo. Nasıl alacaksın, nasıl gideceksin, nasıl geleceksin? Lastik aldım 8 bin liraya tanesini. TIR'ımda 12 tane lastik var 1 senede bir değiştiriyorsun. O kadar da kullanamıyoruz taş keser, asfalt yer, gümletirsin. İşin içinden çıkılacak gibi değil. 3 haftadır yatıyorum. Günde 1 -2 kere biçerle gidiyoruz onun haricinde yatıyoruz. Mazot 27 liraya düşse ne olur sabit bir yerinde dursa önemli değil. Bir düzen yapıldığı zaman o düzenle devam etse herkes işini bilir. Mazot bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor hiçbir şey anlayamıyorsun, şimdi asgari ücrete yine zam yapıldı 5 bin 500 lira oldu şimdi yine mazota bindirecek, öbürüne bindirecek, benzine bindirecek akşama yine benzine zam var diyorlar."

"ÇÖZÜM ZAM DEĞİL"

Vatandaşların sorunları ile ilgili çözümün zam olmadığını söyleyen CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, "Bu işin çözümü pahalılığın durdurulması. Onu yapmadığın sürece asgari ücrete yüzde 100 zam yap, memura yüzde 200 zam ver. Geçen sene asgari ücrete yüzde 50 zam verdi, kötü bir zam değil. Ama biz dedik ki bu mantıkla giderseniz, 1 aya kalmadan bu adamın cebindeki para eriyecek, tabi eridi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 6. ayın sonunda ek bütçe yapmak zorunda kaldılar. Hükümetin 'ben bu parayla bu ülkeyi yönetirim' dediği bütçe 6 ay sonra tükendi. Şimdi zam yaptı, çözüm yine bu değil" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMDA EVE GİDEMEYECEĞİZ"

İsmini vermek istemeyen Aksaray'a hububat biçmek için gelen biçerdöver sahibi ise bayramda evlerine gidemeyeceklerini söyleyerek, "İş olmayınca ne yapalım bayrama gidemiyoruz. Araba 1500 lira yakıyor, geçen yıl 150 lira ile gidip geliyorduk şimdi 1500 lira yakıyor ne yapacağız, gidemeyeceğiz. Çocuklar bayramda babasız kalacak, 5 kişi birleşeceğiz 300 lira vereceğiz kişi başı gidebilirsek" dedi.

CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk bayrama gidemeyeceklerini söyleyen vatandaşa dikkat çekerek, "Görüyorsunuz işte 2022 yılında bir Türkiye fotoğrafı. İnsanlar 10 gündür burada çalışıyor. Banyo yapamadan, dinlenemeden, tozun toprağın içinde çalışıyor ama aldıkları alın teri ve emeği ortada. El elde baş başta, az önce abimiz söyledi. Yürek parçalıyor, 'bayrama gidemeyeceğiz, çocuklarımız belki de bayramı bizsiz geçirecekler'. Bu ülkenin 2022 fotoğrafı bu işte. İnsanlar buradan Adana'ya bayramda çocuklarını görmeye gitmemeyi düşünüyor. Gidemiyorlar yani Aksaray'dan Adana'ya 258 kilometre yolu gidip çocuklarını göremeyecekler. Ülkemize çağ atlatmak için yola çıkanların getirdikleri manzara burada" dedi.

"ÇALIŞMADIĞIM ZAMAN DAHA ÇOK KARDAYIM"

Biçerdöver sahibi Mehmet Çetin ise konuşmasında şunları söyledi:

"Mazot çok pahalı, saman ucuz durum böyle para kalmıyor artık para yetişmiyor millete de hak veriyoruz biz 1000 lira diyoruz vatandaş 700 lira diyor, bizim de işimize gelmiyor sağ olsunlar batırdılar yani, bu sene hiçbir şey yok. Artık cepten gidecek her bir biçerin 30 bin 40 bin Euro ödemesi var o parayı çıkartabilirsek artık ne mutlu bize. Para artırmayı geçtik biz cebimizdeki paradan çıkarıp vereceğiz bu sene işler zor, fiyatları artırdık ama mazottan kötü darbe yiyoruz, geçen yıl 500 liraydı şimdi 1000 lira diyoruz millet yok çekiyor. Mazot 4 katı arttı mesela geçen yıl aldığın bir parça 5 liraydı şimdi 25 lira oldu, burada 15 tane adam var bunun 10 tanesi sigara içiyor herkese günlük kişi başı 60 lira sigara parası ödeniyor. Biz dönüm artı tank hesabı anlaşıyoruz millet yok diyor onlar yok deyince çektik makinaları bekliyoruz şu anda çalışmıyoruz. Bizim istediğimiz fiyatları verene kadar sesimizi çıkartmıyoruz illaki masraflarımız oluyor yeme içme, sigara parası, mazot yakmadığım zaman masrafa girmiyorum, çalıştığım zaman daha kötü cepten gidiyor hiç gerek yok yani çalışmadığım zaman daha çok kardayım makinam eskimiyor.

"AK PARTİ ARTIK GİTSİN"

Bayramda evime illaki gideceğim masraflara yapacak bir şey yok. Bayramda da çalışacak halim yok ben bayramda eşimle, çocuklarımla geçirmedikten sonra çalışmanın, para kazanmanın hiçbir önemi yok. Bayramımı yaparım, kurbanımı keserim, dağıtırım gider evimde otururum. Sonumuz hiç iyi değil AK Parti böyle olduğu sürece biz böyle sürünmeye devam edeceğiz. Yeter artık, buradan gittikten sonra asgari ücretle bir yerde çalışmaya başlayınca evim kira değil ama aldığımız para elektrik, su, yeme içme, gezme parası ay sonunda cebimde hiçbir para kalmıyor. İnşallah gidecek bu seçimde, bu seçimde kurtuluruz inşallah yani milleti yedi bitirdi ama bizim milletimiz 3 kuruş parayı gördüğü zaman geri dönüyor."

ANKA / Yerel