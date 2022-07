Soma'da Maden Ocağına Yakın Bölgede Yaşayan Vatandaşlar: "Herkes Kanserli, Köyümüzün İnsanı Böyle Değildi"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu CHP ilçe başkanı Levent Erbinsoy ile birlikte Soma Deniş köyünü ziyaret ederek, muhtar Mehmet Ali İri ve vatandaşlardan yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi aldı. Köyde yaşayan vatandaşlardan Tevhide Ören, "Kaldık şurada zaten 10 kişi. Ne arayan var ne soran var. Ne olacaksa olsun. Burada toz içerisindeyiz. Nefret ettik tozdan. Bizlerle ilgilenen yok. Buradakilerin çoğu değnekle yaşıyor. Herkes kanserli. Köyümüzün insanı böyle değildi. Herkes çıta gibiydi. Mahallede su yok. Çocukların vallahi Soma'dan geldi içecek bir yudum su yok" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bölgede özelleştirilen ocağın yarattığı sıkıntıların Deniş köyünü yaşanmaz hale getirdiğini söyledi. Bakırlıoğlu, "Buranın altı kömür, istimlak edilmesi lazım. Buradaki köylüler diyor ki 'istimlak edilsin'. Ama ne yazık ki istimlak edilmiyor. Burada bu şartlarla yaşamaya mahküm bırakılıyor. İçerisinde toprağın içerisinde. Patlamaların içerisinde. Bu şekilde yaşamaya mahküm ediyorlar. Buranın komple kamulaştırma yapılması lazım" diye konuştu.

"BİZİM EVLERİMİZİ MAHVETTİLER"

Köyde yaşayan Sadettin Kara, "Şu anda köyde insan kalmadı. Köyün evlerinin hepsi boş neredeyse 250'ye yakın nüfus vardı. Daha önce köyümüze 5 tane kahve vardı" dedi. Deniş mahalle muhtarı Mehmet Ali İri ise köydeki tozlanmaya dikkat çekerek, "Yemiş ağaçlarının yapraklarındaki tozları, bu daha iyi şekli, yağmur temizledi. Temizlendiği halde yaprakları böyle toz içinde" diye konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ GÜN DEPREM OLDU, HİSSEDEMEDİK. ZANNETTİK YİNE DİNAMİT ATILIYOR"

Köydeki vatandaşlardan Hacer Dağlı da evlerindeki tozu ve duvarlarda oluşan çatlakları gösterdi. Dağlı, "Dinamit atılıyor dinamitlerden usandık. Geçtiğimiz gün deprem oldu, hissedemedik. Zannettik yine dinamit atılıyor" diye konuştu. Malzemeleri takozla sıkıştırdığını söyleyen Dağlı, "Ev neredeyse kafamıza düşecek. Bizim evlerimizi mahvettiler. Ben her şeyimi burada yapıyorum. Biz de insanız biz de burada yaşıyoruz. Köydeki evleri bedava aldılar" dedi.

Ayşe Değirmenci ise, "Bizler evlerimizi verdiğimiz zaman zeytinlerimizi toparlayacağız o zaman nereye gideceğiz? Burada kalan 5-10 kişi sonuna kadar mücadele edeceğiz tek ki devletimiz yanımızda olsun. Evlerimizi vermeyeceğiz. Bak pencereleri yeni sildim her yerden toz girmiş her yer simsiyah kömür tozu. Bu kömür tozu bizi mahvediyor. Her gün temizlediğim halde bu halde" diye konuştu.

"KÖYDE SU YOK"

Muhtar Mehmet Ali İri her hafta perşembe günü köyde yaşayan kişilerin bidonlarını getirdiği tankerlerini doldurdukları söyledi. İri, "Daha önce burada 150'ye yakın hane vardı. Şu anda ise 15 hane kaldı ama çoğunda da birer yaşlı vatandaşımız yaşıyor" derken köyde yaşayan diğer bir vatandaş Birol Bandırma, "En büyük sorun istimlak sorunu. Köyü kalkındırmak. Köyü kalkındıracaksan arazileri de al. Köylerinin altının kömür olduğu yapılan sondaj neticesi kömür olduğunu söylediler" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu ise, "Buranın altı kömür, istimlak edilmesi lazım. Buradaki köylüler diyor ki 'istimlak edilsin'. Ama ne yazık ki istimlak edilmiyor. Burada bu şartlarla yaşamaya mahküm bırakılıyor. Toprağın, patlamaların içerisinde. Bu şekilde yaşamaya mahküm ediyorlar. Buranın komple kamulaştırma yapılması lazım. Kısmi kamulaştırma değil. Sizi buradan gönderecekler fakat tarlalarınız burada. Taşınacak olan yer şu anda buraya 25 kilometre. Arazileriniz burada kalacak. Bahçeleriniz burada kalacak" dedi. Konuyu Meclis'te 3 kere gündeme getirdiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, "Bu insanlara eziyet ediyorsunuz" dedi.

"NEFRET ETTİK TOZDAN"

Vatandaş Tevhide Ören şunları söyledi:

"Kaldık şurada zaten 10 kişi. Ne arayan var ne soran var. Ne olacaksa olsun. Burada toz içerisindeyiz. Sen evimize gelsen eline bir bez alsan hafif sür camlarımız kapılarımız kapalı. Açmadığımız halde komodinlerimizin üzeri toz. Nefret ettik tozdan. Bizlerle ilgilenen yok. Buradakilerin çoğu değnekle yaşıyor. Herkes kanserli. Köyümüzün insanı böyle değildi. Herkes çıta gibiydi. Kömür çuvallarını aldık mı koşuyorduk. Şimdi 5 kilo suyu bile taşıyamıyoruz. Mahallede su yok. Çocukların vallahi Soma'dan geldi içecek bir yudum su yok. Yakın köylere doğru gittiler su bulamadılar."

Mehmet Kara da şöyle konuştu:

"Buradaki kömür şirketi herkesi avucunun içerisine almış buradakiler ölüyor mu susuz kalmış aç kalmış kimsenin umurunda değil. Şu anda 140 bin liraya ev alıyor. 150 bin liraya ev alıyor. Çimentonun torbası kaç lira oldu arkadaşlar? Soma'da 1 metrekare arsa 2 bin 500 lira. Biz insan değil miyiz? Nefes alacak yanımız kalmadı. Hiç bu konularla ilgilenmedim. Gerekirse Cumhurbaşkanımızın yanına varacağım milletvekilinin kapılarını çalacağım. 500 metre yerim var 110 bin lira para yazmışlar. Diyorum ki devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz."

