Haberler

Karacabey'de okulun pansiyonunda genç müzik öğretmeni ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Anıl Karakuzu, görev yaptığı okulun pansiyonunda ölü bulundu.

DERSİ OLMADIĞI İÇİN UYANDIRILMADI

Edinilen bilgilere göre, dün akşam pansiyonda nöbetçi öğretmen olarak görev yapan Anıl Karakuzu, sabah saatlerinde uyumaya devam etti. Okul görevlilerinin, Karakuzu'nun o saatte dersi olmadığı gerekçesiyle kendisini uyandırmadığı ve ayrıca uyku apnesi rahatsızlığı bulunduğunu bildikleri için müdahale etmedikleri öne sürüldü.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Öğle saatlerinde durumdan şüphelenen görevliler, saat 12.30 sıralarında öğretmenin kaldığı odaya girdi. Karakuzu'yu hala uyuyor zannederek uyandırmak isteyen görevliler, genç öğretmenin nefes almadığını fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Anıl Karakuzu'nun hayatını kurtaramadı.

Genç öğretmenin ölümü, okulda ve ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Karakuzu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Legend ishere:

Allah rahmet eylesin. Uyku apnesi sıkıntılı bir hastalık. Uykuda nefesin kesilmesi durumu. Çoğu insan farkında bile değil uyku apnesi olduğunun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

