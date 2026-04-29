Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ilginç bir açıklama yaptı. Francken, "Seksi bir ordumuz var. Ordumuza katılan pek çok genç asker var. Bu yüzden çok mutluyum.'' dedi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülke ordusunun yeni imajı ve personel alımları hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"BİRÇOK GENÇ ASKER ARAMIZA KATILIYOR"
Ordunun modernizasyon sürecine girdiğini ve gençlerin ilgisinin arttığını belirten Francken, kurumun artık daha cazip bir hale geldiğini vurgulayarak, "Seksi bir ordumuz var. Birçok genç asker aramıza katılıyor ve bu durumdan dolayı çok mutluyum," ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com