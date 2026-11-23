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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 2017 yılında Şırnak'ta terör saldırısında yaralanan gazi İsmail Dönmez, 9 yıldır vücudunda taşıdığı şarapnel parçalarından gönüllü doktorun gerçekleştirdiği operasyonla kurtuldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında 9 yıl önce terör saldırısı sırasında yaralanan 38 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Dönmez'in kalça bölgesine isabet eden şarapnel parçaları, yıllardır ağrıya neden oldu. Damar ve sinirlere yakın konumda bulunan parçalar nedeniyle daha önce başvurduğu sağlık kuruluşlarında ameliyatın riskli olduğu değerlendirilerek müdahale edilemedi.

Yaşadığı ağrılar nedeniyle Karadeniz Ereğli'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erol Günen'e başvuran Dönmez, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyata alındı. Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 30 dakika sürdü. Kalça bölgesindeki kasların arasından çıkarılan şarapnel parçalarının ardından gazi sağlığına kavuştu.

Yaşadığı süreci anlatan İsmail Dönmez, 9 yıldır vücudunda taşıdığı şarapnel parçalarının otururken, yatarken ve yürürken ağrıya neden olduğunu belirterek, farklı hastanelere başvurduğunu ancak ameliyatın riskli görülmesi nedeniyle müdahale edilemediğini söyledi.

Doktor Günen'in kendisine güven verdiğini ifade eden Dönmez, ameliyatın kısa sürede tamamlandığını ve ağrılarından kurtulduğunu belirterek, doktor ve ekibine teşekkür etti.

Ameliyat ücreti alınmadı, "Bizim vatana, gazilerimize borcumuz var"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Erol Günen ise şarapnel parçalarının damar ve sinirlere yakın bölgede bulunması nedeniyle daha önce çıkarılamadığını söyledi.

Küçük kesilerden kamera yardımıyla kalça bölgesindeki kaslara müdahale ettiklerini anlatan Günen, yaklaşık yarım saat süren operasyonla parçaları çıkardıklarını ve hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Gazi Dönmez'den herhangi bir ücret talep etmediklerini belirten Günen, "Gazimiz ücretini 2017 yılında ödemiş. Bizim vatana, millete ve gazilerimize borcumuz var. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı