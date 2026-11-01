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Sinop’ta emekliler aylık zammına ilişkin konuştu: “Emekli 50 bin lira almalı”

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Sinop’ta emekliler aylık zammına ilişkin konuştu: “Emekli 50 bin lira almalı” Haber Videosunu İzle
Sinop’ta emekliler aylık zammına ilişkin konuştu: “Emekli 50 bin lira almalı”
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Sinop'ta emekliler, çarşı pazar fiyatları ile konut kiralarına işaret ederek, aylıklarının en az 50 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta emekliler, çarşı pazar fiyatları ile konut kiralarına işaret ederek, aylıklarının en az 50 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Sinop'ta yaşayan emekliler, hükümetten aylıklarına yönelik beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na açıkladı. Aylıklarının yetersiz kaldığını anlatan emekliler, en az 50 bin lira talep etti.

Emekli Ayhan Acar, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Ben bu hükümetten hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü güvenmiyorum. Güven olmayınca bu işler olmuyor. Bütün emeklilere söylüyorum; bunun cevabını sandıkta vermeleri lazım. Böyle bağırıp çağırmayla kesinlikle hak alınmaz. Ama ben emekliye acımıyorum. Televizyonda izliyorum adam 'geçinemiyorum' diyor ama 'Tayyip Erdoğan' diyor. Sonra Karadeniz'de fındık üreticileri fındık ağaçlarını kesiyorlar, sokaklara döküyorlar. Ama bir bakıyorsun Karadeniz hep Tayyip. Neden? Çünkü, cahillikten, cahil adamı kandırması çok kolaydır. Benim düşüncem budur. Yani devletten de hiçbir şey de beklemiyorum. Çünkü devlet bana yüzde 100 zam yapsa piyasaya yüzde 500 zam yapacak. Benim yüzde 100 cebime girmeden zaten onu alacak."

"HÜKÜMET PİYASAYI KONTROL ETSİN"

Mete Çağdaş ise şunları söyledi:

"Bize daha zam gelmeden cebimizden marketler, şunlar bunlar çekiyor zaten parayı. Hükümet, aşırı haksız yere yapılan zamları, piyasayı kontrol etsin. Ondan sonra bize maaş versin. Bize verdiği maaş zaten daha cebimize girmeden pul oluyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü piyasada kontrol yok. Hayat pahalılığı ile ilgili kontrol yok."

"PAZARA GİDİYORUZ BOŞ DÖNÜYORUZ"

Emekli Zihni Çağlayan, "50 bin lira verseler yine rahatlayıcı bir şey yok. Tamam seçime yakın bir şeyler vermeye çalıştı ama ben tatmin edecek fiyat vereceğini hiç tahmin etmiyorum. Aylığın en azından 50 bin, 60 bin olması lazım. Bir ev kirası 30, 40 bin lira olursa, asgari ücretli neyle geçinecek? Pazara gidiyoruz boş dönüyoruz. Ispanağın kilogramı olmuş 150 lira. Şaşırdık ne yapacağımızı. Ayvanın kilosu 100 lira. Ne olacak bizim işimiz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Yücel ise, "Ben hükümetten hiçbir şey beklemiyorum, 25 seneden beri bir şey beklemedim. Zengine çalışan bir hükümet olduğu için fakire vermez. Maaş 10 gün yetmiyor. Aldığımız bir şey yok. Pazara git, 100 lira domatesin kilosu. 80 lira patlıcan. Nasıl olacak bu maaşla?" dedi.

Halit Ertürk ise, "Onların maaşı 300, 400 bin lira. Bizim 30 bin lira. Ev kirası çıkmış 25 bin liraya. Bu parayla gel de geçin. Allah insaf versin. En az bir emeklinin 50 bin lira alması lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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