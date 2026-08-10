Sındırgı Depreminin Birinci Yılında Yeniden İnşa Çalışmalarında Büyük İlerleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında önemli aşama kaydedilirken, Sındırgı ve Bigadiç'te 1 yıl içerisinde bin 121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve 1 caminin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

Sındırgı'da ilk olarak 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilçe merkezi başta olmak üzere Bigadiç ve çevre köylerde de yıkım ve hasara neden oldu. Depremde bir kişi hayatını kaybetti.

Bölgede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanmasının ardından yeniden inşa süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, TOKİ tarafından yeni konutların yapımına geçildi.

Sındırgı, 27 Ekim 2025'te bir kez daha 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İkinci büyük depremle birlikte bölgedeki yapılaşma ve yeniden inşa çalışmaları daha da önem kazanırken, artçı sarsıntılar uzun süre devam etti.

2 büyük depremin ardından Sındırgı ve Bigadiç'te yürütülen çalışmalar kapsamında, 121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır, 1 cami olmak üzere toplam bin 181 bağımsız yapı ve tesisin inşası tamamlanma aşamasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı