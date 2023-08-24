Seyrek ve Villakent'in İçme Suyu Sorunu Tarihe Karışıyor… Tunç Soyer: "İzmir'in Temellerini, Altyapısını Güçlendiriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen’de Seyrek ve Villakent mahallelerinin uzun yıllardır yaşadığı içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak projenin temelini attı. Başkan Soyer, “Biz hiçbir İzmirlinin canını sokakta bulmadık. Anlatması zor olsa da görülse de görülmese de toprağı kazıp İzmir’in temellerini, altyapısını güçlendiriyoruz. Kanal dediğiniz, metro dediğiniz toprağın altında görünmüyor. Bu sene içerisinde Narlıdere metrosunu da Çiğli tramvayını da bitireceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen'de Seyrek ve Villakent mahallelerinin uzun yıllardır yaşadığı içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak projenin temelini attı. Başkan Soyer, "Biz hiçbir İzmirlinin canını sokakta bulmadık. Anlatması zor olsa da görülse de görülmese de toprağı kazıp İzmir'in temellerini, altyapısını güçlendiriyoruz. Kanal dediğiniz, metro dediğiniz toprağın altında görünmüyor. Bu sene içerisinde Narlıdere metrosunu da Çiğli tramvayını da bitireceğiz" dedi.

Başkan Soyer, Menemen'de Seyrek ve Villakent mahallelerinin uzun yıllardır yaşadığı içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak ve 80 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projenin temelini attı. Seyrek'te düzenlenen temel atma törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, eski Seyrek Belediye Başkanı Nurgül Uçar, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "100. Yılda 100 Proje" seferberliğinin yeni bir adımını daha atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Soyer, şunları kaydetti:

"Bugün 75 kilometrelik hattın temelini atarak Menemen Seyrek ve çevresini kesintisiz içme suyuyla buluşturuyoruz. Yaşam alanlarımızı tüm İzmirliler için daha güvenli hale getirmek en temel önceliğimiz. Bu nedenle İzmir'de son dört yıldır altyapı hizmetlerine büyük yatırım yapıyoruz. Yeterince görünmemek, milyonlarca lirayı toprak altına gömmek pahasına kaynaklarımızı İzmir'in gerçek önceliklerine harcıyoruz. Hızlı ve kararlı adımlarla İzmir'in altına, İzmir'in yaşam destek sistemini inşa ediyoruz. Yağmur suyu ayrıştırma hatlarını Körfez'i temizlemek ve kokuyu azaltmak için yapıyoruz. Sel ve taşkınları engelliyoruz. Körfez'e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattıyla arıtma tesislerinin kapasitelerini artırıyoruz. Yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Yatırımlarımız Balçova'dan Çiğli'ye kadar Körfez'in etrafını saran tüm merkez ilçeleri kapsayacak. Kemeraltı'nın yıllarca ihmal edilmiş altyapı sorununu çözüyoruz. Göreceksiniz, bu konu kısa sürede İzmir'in gündeminden çıkacak."

2019 yılından bu yana 3 atık su ve 4 paket atık su arıtma tesisini hizmete aldıklarını, 2 tesisin kapasitesini artırdıklarını sözlerine ekleyen Soyer, şöyle devam etti:

"Bu tesislerin toplam yatırım tutarı 460 milyon lira. 4 milyar 900 milyon lira yatırım yaparak bin 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi inşa ettik. İzmirlilere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimizle son dört yılda 4 milyar lira yatırım yaptık. 2 bin 500 km içme suyu şebekesi inşa ettik. Bunun yanında 550 milyon lira yatırım yaparak 10 içme suyu arıtma tesisini İzmir'in hizmetine sunduk.113 milyon lira yatırımla açtığımız 290 adet sondaj kuyusu ile İzmir'e yeni su kaynakları kazandırdık. Görev yaptığım bu dönemde, İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. Bu kapsamda, sadece İZSU'nun altyapıya ayırdığı miktar 16 milyar lira. Biz, İzmirlilerin kaynaklarını sırf görünür olsun diye vitrin projelerine harcamadık, harcamayacağız. Bizim önceliğimiz, bu şehrin elli yıldır ihmal edilmiş altyapı projeleri. Çünkü benim asli vazifem, İzmirlilerin yaşamını korumak. Benim bu şehre bırakacağım en büyük hizmet, herkes için güvenli bir İzmir inşa etmek. Anlatması zor olsa da görülse de görülmese de, toprağı kazıp İzmir'in temellerini, altyapısını güçlendiriyoruz. Kanal dediğiniz toprağın altında görünmüyor. Metro dediğiniz toprağın altında görünmüyor. Bu sene içerisinde Narlıdere metrosunu da Çiğli tramvayını da bitireceğiz. Çünkü bizim tek amacımız, çocuklarımıza ve torunlarımıza güvenli bir İzmir bırakmak. İzmir'e yaptığımız altyapı hizmetlerinden payını elbette Menemen ilçemiz de aldı ve almaya devam edecek. Menemen, hızla artan nüfusu nedeniyle en büyük altyapı yatırımları yaptığımız yerler arasına girdi. Öncelikli hedeflerimizden biri İzmir'in her mahallesine, her hanesine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlamak. Bugün burada temelini attığımız hizmetle bu hedefe bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşıyoruz."

Seyrek'teki merkez ve çevre mahallelerdeki mevcut altyapının eskimiş durumda olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şunları aktardı:

"Bu da arızalara yol açıyor ve suyun ciddi oranda kaybolmasına neden oluyor. 80 milyon liralık maliyetle imal edeceğimiz 75 kilometrelik modern içme suyu hattı ile Seyrek ve çevresinin içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılayacağız. Menemen'de birçok başka projeye daha imza attık. Menemen'de bizim için hayati önem taşıyan konulardan biri tüm köyleri bir arıtma tesisine kavuşturmak. '100. Yılda 100 Proje' yatırımlarımız kapsamında duyurduğumuz gibi, kent genelinde toplam 40 paket atık su arıtma tesisini hizmete alıyoruz. Bu tesislerden ikisi Menemen Alaniçi'nde kuruyoruz. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde 1 milyar liralık yatırımla kuracağımız atık su geri kazanım ünitesini tamamladığımızda, buradan kazanacağımız A kalite sulama suyunu Menemen Ovası'na vererek sulama maliyetlerini çok ciddi oranda düşüreceğiz. Tarımı ve Körfez'deki kıyı balıkçılığını destekleyeceğiz. Menemen ilçemizde yalnızca İZSU eliyle 2019'dan bu yana 90 milyon liralık yatırımı tamamladık. İZSU'nun yapım aşamasındaki projelerini de dahil ettiğimizde bu rakam kısa sürede 365 milyon liraya çıkacak. Bu gurur tablosunu Menemen ve İzmir'e yaşatan değerli emekçilerimize İzmir için gösterdikleri azim ve çabadan ötürü teşekkürlerimi bir kez daha dile getirmek isterim."