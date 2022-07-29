Sanatçı Latif Doğan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Sanatçı Latif Doğan'ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 75 yaşındaki annesi Ayşe Doğan, hayatını kaybetti. Ayşe Doğan'ın cenazesi bugün Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cuma namazı sonrasında Besni Tuğsuzlar Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Merinos Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayşe Doğan'ın cenazesi Haraba köyünde defnedildi. Cenazeye katılanlar sanatçı Latif Doğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

DÜN ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Dün Instagram hesabından paylaşım yaparak annesinin ölüm haberini duyuran Latif Doğan, "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yaza tüm dostlara sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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