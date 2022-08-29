Samsun haber... Samsunlu Kenevir Üreticisi: "Biz Resmen Kandırıldık. Birtakım Kişiler Parasını Yediler, Narlısaray Halkı Tamamen Mağdur Edildi"

Samsun haberlerine göre CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi’nde kenevir üreticilerinin sorunlarını dinledi. Kenevir üreticisi Hasan Koç, kendilerine çok büyük vaatler verildiğini belirterek, “Biz resmen kandırıldık, bir çıkmazın içerisine çekildik. Bazı birtakım kişiler parasını yediler, Narlısaray halkı tamamen mağdur edildi” dedi. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen ise “Ektiğimiz kenevirlerimiz elimizde kaldı. Parasını alamadık, mağdur olduk. Şu anda çok perişanız” diye konuştu.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Narlısaray Mahallesi'nde kenevir üreticilerinin sorunlarını dinledi. Kenevir üreticisi Hasan Koç, kendilerine çok büyük vaatler verildiğini belirterek, "Biz resmen kandırıldık, bir çıkmazın içerisine çekildik. Bazı birtakım kişiler parasını yediler, Narlısaray halkı tamamen mağdur edildi" dedi. Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen ise "Ektiğimiz kenevirlerimiz elimizde kaldı. Parasını alamadık, mağdur olduk. Şu anda çok perişanız" diye konuştu.

Neslihan Hancıoğlu ve Okan Gaytancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Ağustos'ta Samsun'da yapacağı grup toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde kenevir tarımında pilot ilçe olarak açıkladığı Vezirköprü'nün Narlısaray Mahallesi'nde kenevir üreticilerini ziyaret etti.

"KENEVİR HER ALANDA KULLANILAN BİTKİDİR"

Okan Gaytancıoğlu, "Bir kenevir tarlasındayız. Çoğu insan, bunun uyuşturucu madde özelliğini bilir. Doğrudur, uyuşturucu maddede yapılır ama iyi kullanıldığında, yani bu özelliği yok edildiğinde ilaç sanayisinde, dokuma sanayisinde, plastik sanayisinde, hatta otomotivde, hatta uzay sanayisinde, her alanda kullanılan bir bitki. Tek yıllık bir bitki ve yine üretim üssü olarak da Samsun Vezirköprü ilçesi seçilmiştir" dedi.

Neslihan Hancıoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimler öncesinde, Vezirköprü'yü kenevir üretiminde pilot ilçelerden bir olarak açıkladığını anımsattı. Hancıoğlu, "Tabii ki çiftçimiz, üreticimiz, kenevir ekimine o dönemde başladı. Ama geldiğimiz bugünkü durumu ise eken, üreten arkadaşım anlatsın" diyerek kenevir üreticisi Hasan Koç'a söz verdi. Koç, şunları söyledi:

"NARLISARAY HALKI OLARAK RESMEN KANDIRILDIK"

"Sizlerin de söyledikleriniz gibi sözler, vaatler verildi ve bu Narlısaray Mahallemiz üzerinden çok büyük reklam yapıldı. Çok büyük vaatler verildi. İşte 'fabrikasını kuracağız, geliştireceğiz, Narlısaray halkı kalkınacak, yeter ki siz ekin; biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı olarak gerek milletvekilleri olarak gerek bölgedeki iş insanları olarak arkanızdayız. Siz yeter ki ekin üretin, biz tamamen sizi kalkındıracağız' politikası ile biz kandırıldık. Biz resmen kandırıldık, bir çıkmazın içerisine çekildik. Bazı birtakım kişiler parasını yediler, Narlısaray halkı tamamen mağdur edildi ve köyün ortasına depo yapıldı. Köyün ortasına depo yapılmaz. Köyün ortasını depo olarak kullandılar. ve bu köy, kendiri de 2019'dan beri daha yakın bir zamana kadar duruyordu. Bir şekilde en sonunda kaldırıldı. Bunun üzerinden birileri para yedi, vesselam bu zamana kadarki olan biten; bir gram ilerleme olmadı. O gün bugündür biz, Narlısaray halkı olarak mağdur edildik kendir, kenevir üzerinden. Vezirköprü, aynı zamanda AKP'yi yüzde 70 destekleyen bir ilçeyiz. Narlısaray Mahallesi olarak yüzde 70 destek çıkıyor. Yüzde 70 oy alan bir mahalle, bir il, bir ilçe bu şekilde kaderine terk edilemez, mağdur edilemez. Biz, bunu kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bunu kabul etmiyoruz. Bizzat siz kendi ağzınızdan söylediniz, söz verdiniz ve şu anda bizi yapayalnız bıraktınız, terk ettiniz, kaderimize bıraktınız. Kaderimizle baş başa bıraktınız bizi. Bu yakışmıyor, ben bunu böyle söylüyorum. Benim üzerime de herhangi başka bir şekilde de gelmeyin. Yani biz, burada sıkıntımızı, problemimizi size söylemeyeceğiz de kime söyleyeceğiz, kime duyuracağız sesimizi. Biz, sizi oralara, destekleyerek oyumuzla oralara getirdiysek bazı bir şeylerin olması gerekli."

"K ENEVİRLERİMİZ ELİMİZDE KALDI. PARASINI ALAMADIK, MAĞDUR OLDUK"

Narlısaray Mahallesi Muhtarı Ali Sezgen de yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Narlısaray olmasaydı kenevir tohumunu Türkiye'de bulma şansı yoktu, çünkü yıllardır bu bizim Türkiye'de, dünyada en verimli olarak ülkemizde bunu bırakmadan ekimini yapan tek Narlısaray'dır. Uyuşturucu özelliği sıfır. 31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız zaten şöyle dedi; 'Vezir ve Narlı olarak tohumları tescillenecek' dedi. Narlısaray bu tohumları, Karadeniz Araştırma olsun, Amasya TİGEM'de yetiştirsin, çoğaltsın diye tohumları oralara verdik. Onlar da şu an yetiştiriyor ama 2019'dan sonra da şükür olsun buraya, 'kenevir ne oldu, nasıl yaptınız, nasıl ettiniz' diyen bir tane siyasetçi, sizden başka gelen olmadı. Bizim elimizde, ektiğimiz kenevirlerimiz kaldı. Parasını alamadık, mağdur olduk. 3 bin 500 nüfusu olan Narlısaray'ın şu anda bin 300 nüfusu var. Bir de senede üç kez verim alınan bir arazi, 10 bin hektar arazi; işte kenevirlerin boyunu görüyorsunuz. Bu kenevirler, sulansalar 4 metre, sulanmadığı için bu kadar kaldılar. Yani biz, şu anda çok perişanız. Çok sıkıntılı durumdayız. İnşallah bu sesimizi bu yukarıdakiler, iktidar partisi olsun… Tabii siz de yanımızdasınız sağ olun teşekkür ederiz. Bu konuda bize yardımcı olursanız Narlısaray olarak çok büyük bir makbule geçecek."