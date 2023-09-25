Samsun Atakum'da 'Sokak Hayvanları Sahipsiz Değildir' Mitingi Düzenlendi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Atakum ilçesinde Alfa Arama Kurtarma Derneği tarafından 'Sokak Hayvanları Sahipsiz Değildir' mitingi düzenlendi. Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Suğanlı, "Bize 2021 yasa değişikliği sürecinde bize verilen sözlerden vazgeçilerek Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinin değişme ihtimalinden endişe duyuyoruz. Algı operasyonları ile sokakta yaşayan hayvanların tehdit olarak gösterilmeye çalışıldığı, hayvanların hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı bu süreçte çocukların da haklarının ihlal edildiğini görüyoruz" dedi.

Samsun Alfa Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı Demet Yarlıgaç ve ekibi 'Sokak Hayvanları Sahipsiz Değildir' mitingi düzenledi. Mitinge Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisi Haydar Özkan, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu, Kihayko Samsun Temsilciliği, Alfa Arama Kurtarma Derneği, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bafra Özgür Canlar Derneği, Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği, Ordu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Çorum Hayvan Hakları Derneği temsilcileri katıldı.

"BARINAKLARDA CANLILARIMIZ UYGUN KOŞULLARDA DEĞİLDİ"

Alfa Arama Kurtarma Derneği Başkanı Demet Yarlıgaç şunları söyledi:

"Yalnız şu kadar hayvansever geldi, diğer şehirlerden daha çok katılım oldu. Yani Samsun bu kadar mıydı? Bütün moralim bitti. Gerçekten şu kadar insan olamayız Samsun'da. Alfa Derneği olarak ve Samsun Yaşam Hakkı savunucuları olarak, Antalya ve İzmir'de yapılan, meşaleyi Samsun'a taşımak istedik. Biz Alfa Derneği olarak, 5 aylık süreç içerisinde birçok barınağı gezdik, Tokat, Vezirköprü, Giresun, Ordu, Çorum, Niksar, Sinop, Bafra, Bayındır ve Tire'de birçok sayamadığımız barınak ziyaretlerinde bulunduk. Hiçbir canlarımız, uygun koşulda değildi, doğadan birçok canlıyı tedaviye aldık. Barınaklarda gördüğümüz manzara tamamıyla berbattı. Bunun en güzel örneği ise geçen hafta gidip oradan canımızı çıkardığımız Tire barınağıydı. Sağlıklı diye çıkardığımız canlının Niğde barınağında bir hafta sonra klinikte öldüğünü gördük. Bırakın canlarımız sokaklarda gezsinler, besleyin, sevin, ilgi gösterin, inanın en saldırgan dediğiniz köpek bile melek olacaktır. Sizler kaç gün ya da kaç saat aç kalabilirsiniz? Canlarımızı düşünün belki haftalardır bir lokma ekmek bile yiyemeden hayatta kalmaya çalışıyorlar. Kimse canlarımızı bizden alamaz, onlar bizlerin evlatları, canlarımızı barınaklarda toplayıp uyutmalarına hastalıktan ölmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Barınaklar güzelse siz girin, 5199 nolu kanun yaşasın, 6. madde kırmızı çizgimizdir."

"SOKAK HAYVANLARI SAYISINDA PATLAMA VAR"

Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Haydar Özkan şunları söyledi:

"Burada inanarak yüreğiyle gelen insanlar azımsanacak bir sayıda değil. Boş bir şekilde toplanan insanları gördüğünüz zaman sokakta hayvan kalmasın, hayvanlar öldürülsün diye, Ankara Ulus'ta sözde basın açıklaması yapanları, gördüğünüz de burada ki, yürekleriyle gelen insanlar, az sayıda değil. Hepinize teşekkür ediyorum. Tarım Bakanlığı'nın şimdiye kadar hiçbir belediye barınağına gitmeden, şehir dışına, ormana, dağlara, çöplüklere atılan acılar içinde ölen, hayvanlardan haberi olmayan, belediye uygulamalarını bilmeyen bürokratları masa başında kendileri gibi sorundan haberdar olmayan, bürokratlarla çözüm için hazırladık dedikleri rapor çözüme değil, çözümsüzlüğe götürecek. Sorunu çözmek yerine, sokak hayvanı sayısında patlamalar olacağını bile bile, bu çalışanları yapan bürokratlara, dur demenizi talep ediyoruz cumhurbaşkanım. Bu komisyonlarda Türkiye'deki en büyük mesleki kuruluşlar olan Veteriner Hekimler Konseyi yok. Yıllardır yurdun dört bir yanında bu konu ile ilgili mücadele veren STK'lar, gönüllüler yok. STK'lardan gizili kapalı kapılar ardında yapılan bu çalışmalarda, sağlıksız hayvanların uyutulması, adı altında hasta, kedi ve köpeklerin öldürülmesini bir merhamet dini olan yüce dinimiz İslam'ın merhametli Müslümanlarının önüne çözüm olarak çıkarıyorlar. Daha önce uygulandığı Konya, Denizli, Trabzon, Samsun, Gaziantep gibi devasa yaşam alanlarından, çözüm olmadı. Hayvan sayısında patlamalar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanım, insanlığa ve yüce İslam dinine uygun çözümün, öldürme değil, kısırlaştırma olduğuna dair, STK'ların katılımının sağlanacağı bir çalışma talimatı vermenizi talep ediyoruz."

"MEDENİYET SOKAK HAYVANLARINA GÖSTERİLEN ŞEFKATTİR"

Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Suğanlı ise şunları söyledi:

"Bugün burada 'ötenazi, uyutma, doğal yaşam alanı, Avrupa modeli' adı altında sokakta yaşayan hayvanların hapsedilmesine ve öldürülmesine yönelik yasa dışı talep ve uygulamaları protesto etmek, sokakta yaşayan hayvanların yalnız olmadığını haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Hayvanların hak ve özgürlüklerini korumak, onların sesini her alanda duyurabilmek için gerçekleştirdiğimiz mitingimize hepiniz hoş geldiniz. Her ne kadar burada sayımız az gibi gözüksek de hepimizin aslında teker teker bir kişi değil yüz kişiyi temsil ettiğini biliyorum ve bu doğrultuda savunmacı olduğunuzun hepinizin farkındayım. Bugün buradayız çünkü bize 2021 yasa değişikliği sürecinde bize verilen sözlerden vazgeçilerek Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinin değişme ihtimalinden endişe duyuyoruz. Algı operasyonları ile sokakta yaşayan hayvanların tehdit olarak gösterilmeye çalışıldığı, hayvanların hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı bu süreçte çocukların da haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Doğal yaşam alanı, Avrupa modeli, medeniyet, gibi uyutma gibi sevimli ifadeler ile sokakta yaşayan hayvanları tecride ve ölüme götürecek bir yaklaşımın topluma kabul ettirilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Medeniyet, sokak hayvanlarına gösterilen şefkattir. Biz biliyoruz ki Avrupa'da sokakta yaşayan hayvanlara gösterilen muamelenin medeniyet ile bir ilgisi yoktur. Birçok Avrupa ülkesinde yapıldığı bilinen hayvanların hapsedilmesi ve belirli bir süre sonunda yuvalandırılamayan hayvanların öldürülmesi bir çözüm değildir. Avrupa bizim 6. maddemizi örnek teşkil etmekte ve bu doğrultuda bizim çalışmalarımızı esas almaktadır. Zira diğer türlü yapılan işlemlerin hepsi bizim kültürümüze dinimize ve mevzuatımıza aykırıdır. Çünkü bu kadim ve köklü kültürümüzle hayvanlarla kendi ekmeğimizi bölüşen evlerimizin önüne onlar için bir kap daha onlar için koyanlarız. Onların yanından başlarını okşamadan geçip gitmeyiz. Bu dünyanın yalnızca bizlere ait olmadığını onların da hak ve özgürlüklerinin var olduğunu bilenleriz."