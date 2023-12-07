Şahinbey Belediyesi 162 öğrenciyi daha Umreye gönderecek

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği öncülüğünde 6'ncısını düzenleyeceği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" için protokol imzaladı. Şahinbey Belediyesi 2017 yılında başlattığı proje kapsamında 933 öğrenciyi Umreye göndermiş olacak.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 162 öğrencinin Umre'ye götürülmesi için protokol imzaladı. Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun 1'ncisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü Umre'ye gitmeye hak kazanacak. Vali Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner arasında imzalanan protokol ile Şahinbey ilçesindeki lise öğrencinin katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren 162 öğrenci Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye gönderilecek.

Çok anlamlı bir proje

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılabilecek en güzel proje olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun aklettiği ve uygulayıp geleneksel hale getirdiği çok anlamlı bir proje. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yapılabilecek en güzel yarışma ve verilebilecek en güzel ödül. Gençlere örnek olma anlamında çok önemli bir proje. Toplumu yozlaştırmaya, kirletmeye, özünden koparmaya, aile yapısını bozmaya ve genlerimizde olan karakteristik özelliklere zarar verecek çok fazla saldırıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle düzenlenen bu projenin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. Bu projeye katılan gençlerimiz bir taşla birçok kuş vuruyor. Okudukları kitaplar çok anlamlı. Aynı zamanda üniversite sınavında kitap okumanın kendilerine verdiği avantajdan da faydalanıyorlar. Kitap okuduklarında kişilikleri gelişip topluma bakış açıları değişiyor. Başarılı olduklarında ise her Müslümanın gitmek için can attığı kutsal topraklara giderek başarılarını canlandırıyorlar. Bu projeyi 6 yıldır başarı ile uygulayan ve akleden bine yakın evladımızın istifade etmesini sağlayan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençleri okumaya teşvik etmek için 15.500.000 adet kitap dağıttıklarını belirterek, "Dinimizin ilk emri 'Oku'. Gençlerimizi sürekli okumaya teşvik ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar 15.500.000 kitabı gençlerimize hediye ettik. Amacımız; gençleri maddi ve manevi olarak geleceğe hazırlamak. "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" Projemiz ile 180.000 öğrencimizi Çanakkale de ecdadla buluşturduk. Daha önce de başarılı öğrencilerimizi Bosna Hersek, Ayasofya ve Konya'ya götürdük. Bu projemizle gençlerimizi okumaya teşvik etmenin yanı sıra manevi yönden de her insanın arzuladığı kutsal toprakları görme isteğini yerine getirmek istiyoruz. Umre ödüllü kitap okuma yarışmamızın bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Daha önce bine yakın öğrencimiz kutsal topraklara gitti. Bu yılda 12'si öğretmen 162'si öğrenci olmak üzere 174 kişiyi sömestr tatilinde Umre'ye uğurlayacağız. Böylece öğrencilerimiz kitap okuyarak dini bilgilerini geliştirirken hem de ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. Buna vesile olan Gaziantep Valimiz Kemal Çeber'e, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, İl ve İlçe Müftülülerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şahinbey Belediyemiz ciddi katkılar sağlıyor"

İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar da, "Geleneksel hale getirilen bu muhteşem projeyi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun genişletmesiyle daha da büyüterek devam ettireceğiz. Gençler, Milleti Millet yapan en önemli değerdir. Gençlerimizin inanç ve medeniyet kodlarıyla yetişmesi hepimizin en önemli idealidir. Şahinbey Belediyemiz şehrimizin dini hayatına, manevi hayatına, eğitim ve kültür hayatına ciddi katkılar sağlıyor. Şahinbey Belediyemiz gençlerimizi ecdadıyla buluşturmak için Çanakkale'ye götürüyor. Ayrıca inanç ve medeniyet kodlarıyla buluşturmak üzere Umre'ye gönderiyor ki bu çok kıymetli bir çalışma. Oraya giden gençlerimizle bir araya geldiğimizde Umre'nin kendilerinin gönül dünyalarında unutulmaz izler bıraktığını görüyoruz. Gençlerimiz ve camiamız adına Şahinbey Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhteşem bir proje

Şahinbey Belediyesi'nin 2017 yılından bu yana Umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenlediğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Gaziantep Valiliğimizin öncülüğünde 2017 yılından bu yana Şahinbey Belediyemiz ile yürüttüğümüz proje kapsamında Umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Lise öğrencilerimize her yıl Umre yarışması ile ilgili bir kitap hediye ediyoruz. Gençlerimizin okuduğu kitap üzerinden deneme sınavı düzenliyoruz ve düzenlenen sınav sonrasında okullarında dereceye giren öğrencilerimizi Şahinbey Belediyemiz Umre'ye gönderiyor. Düzenlenen proje kapsamında bu zamana kadar 933 öğrencimiz Umre'ye gitti. Bu muhteşem proje için Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP