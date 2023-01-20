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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Uyarıları dikkate almayan Camdaki Kız yakından takip edilecek

Yerel Haberler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Camdaki Kız dizisi yapımcılarının RTÜK'ün yaptığı tüm uyarıları dikkate almadığını belirterek daha yakından takip etmeye başladıklarını açıkladı.

Feyyaz Yiğit, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergenç, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi konusuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasak aşkların yer aldığı dizi, izleyicilerin tepkisi çekince RTÜK'e şikayet yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıları dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını duyurdu.

"VATANDAŞLARIN YOĞUN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Camdaki Kız dizisinden bahsederek "Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

RTÜK'ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin Yerel Magazin Güncel Haberler

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