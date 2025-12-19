Haberler

BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahadır'a ulusal düzeyde önemli görev
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Türkiye genelindeki meme sağlığı derneklerini bir araya getiren federasyonun yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu gelişmenin üniversite için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Burak Bahadır, Türkiye genelinde meme sağlığı alanında faaliyet gösteren dernekleri bir çatı altında buluşturan Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Meme sağlığı biliminin gelişimine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel çalışmaları desteklemek, toplum sağlığına yönelik hizmetler yürütmek ve bu alandaki eğitim, idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye taşınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren federasyonun yönetiminde yer alan Prof. Dr. Burak Bahadır'ın bu görevi, BEUN'un sağlık alanındaki bilimsel yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Burak Bahadır'ın federasyon yönetimine seçilmesinin üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Özölçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite Hastanemizin Başhekimi ve değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Burak Bahadır'ın, ülkemizin meme sağlığı alanındaki en önemli çatı kuruluşlarından biri olan Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesi, üniversitemizin sağlık alanındaki bilimsel birikiminin ve akademik gücünün önemli bir göstergesidir. Hocamızın bu görevde, hem bilim dünyasına hem de toplum sağlığına değerli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Kendilerini canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
