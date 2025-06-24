Prof. Dr. Aliy'den, Londra'da dil ve kültürel iş birlikleri görüşmeleri

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, İngiltere'nin başkenti Londra'da British Council, Oxford İslami Çalışmalar Merkezi ile Victoria ve Albert Müzesi yöneticileriyle dil ve kültürel iş birliklerini görüştü.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, İngiltere'deki temasları kapsamında British Council Üst Yöneticisi (CEO) Scott McDonald ile bir araya geldi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın da bulunduğu görüşmeye British Council İngilizce Programları Direktörü Michael Connolly ile Yunus Emre Enstitüsü Londra Koordinatörü Mehmet Karakuş da katıldı.

Görüşmede Yunus Emre Enstitüsü ile British Council'ın dil öğretimi ve kültürel etkileşim konusunda dünyada önemli bir yere sahip olduğu, yaygın irtibat noktaları ve kültür merkezi ağları ile sadece İngiltere ve Türkiye'de değil farklı ülkelerde de iş birliği imkanlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

Prof. Dr Aliy'den "kültürel iş birliği" vurgusu

Daha önce çeşitli ülkelerin Türkiye'deki kültür merkezleri yöneticilerini Ankara'da bir araya getirdiklerini hatırlatan Aliy, ilerleyen zamanlarda bu kültür merkezlerinin başkanları ve CEO'larını İstanbul'da bir araya getirerek 'daha yaşanılır bir dünya için' kültürel iş birliklerinin ne kadar önemli olduğu mesajını vermek istediğini belirtti. Prof. Dr. Aliy, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Terra Santa Manastırı'nın kültür merkezine dönüştürülmesiyle burada gerçekleştirilecek bu buluşmanın çok anlamlı olacağını ifade etti.

Scott McDonald: İstanbul buluşması, dil-kültür iş birliklerine olumlu katkı sağlayacak

Aliy'in buluşma çağrısını çok olumlu ve anlamlı bulduğunu, İstanbul'a gelmeyi heyecanla bekleyeceğini belirten British Council Üst Yöneticisi Scott McDonald, İngiltere'deki programları arasına British Council'ı da aldığı için Abdurrahman Aliy'e teşekkür etti. Scott McDonald, görüşmenin dil ve kültür alanındaki iş birliklerine de olumlu katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Başkan Aliy'den Oxford İslami Çalışmalar Merkezine ziyaret

British Council'daki görüşmenin ardından Oxford İslami Çalışmalar Merkezini ziyaret eden Aliy, kurumun müdürü Dr. Farhan Nizami'den Merkez ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Londra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Mehmet Karakuş'un da katıldığı görüşmenin ardından Başkan Aliy, Merkezde görev yapan akademisyenlerle tanıştı. Bilim insanlarına Yunus Emre Enstitüsünü, dil ve kültürel ilişkiler alanında yürüttüğü çalışmaları anlatan Prof. Dr. Aliy, Oxford İslami Çalışmalar Merkezi ile Türkçe öğretimi ve kültürel etkinlikler konusunda iş birlikleri yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Abdurrahman Aliy, Türkiye ile ilişkilerinde Oxford İslami Çalışmalar Merkezine YEE'nin kapısının açık olduğunu vurguladı.

Aliy'in teklifinden oldukça memnun olduğunu belirten Dr. Farhan Nizami, ortak çalışma alanlarının tespiti konusunda Merkezin akademik kadrolarının YEE'nin Londra ofisi ile yakın temasta olacağını belirtti.

Oxford İslami Çalışmalar Merkezi 40'ıncı yılını kutlayacak

40'ıncı kuruluş yılını kutlayacak olan Merkez, İslam dünyasından birçok akademisyene çeşitli alanlarda araştırma ve kariyer imkanları sağlıyor. Ekonomi, hukuk, fıkıh, tarih, sosyoloji ve bilim felsefesi gibi disiplinlerde bilimsel çalışmalar ve güncel sorunlara ilişkin araştırmalar ve yayınlar yapan Merkezde kültür sanat etkinlikleri de yer alıyor. Külliye şeklinde tasarlanan Merkez, İslam mimarisinin çeşitli dönemsel özelliklerini yansıtıyor. İstanbul Avlusu ile giriş yapılan külliyenin iç mekanlarında İznik çinilerinin güzel örneklerine yer verildiği görülüyor.

Victoria ve Albert Müzesi ile potansiyel iş birlikleri değerlendirildi

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Aliy, Londra'nın İslam eserleri koleksiyonlarına sahip Victoria ve Albert Müzesi (V&A) Direktörü Tristram Hunt ile de bir araya geldi. İki kurum arasında potansiyel iş birliği imkanlarının değerlendirildiği toplantıya Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, YEE Londra Koordinatörü Mehmet Karakuş ile müzenin kıdemli küratörlerinden Tim Stanly ve Uluslarası Programlar Sorumlusu Ben Hinson da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün dil öğretimi ve kültürel çalışmalarını anlatan Başkan Abdurrahman Aliy, Enstitünün muadil kuruluşlar dışında müze ve sanat okulları gibi kurumlarla yaptığı ortak çalışmalardan bahsederek Victoria ve Albert Müzesi ile de iş birliğinin güzel sonuçları olacağının altını çizdi. Aliy, Müzenin Türkiye'nin arkeoloji, tarih, geleneksel ve modern sanatlarla ilgili yapacağı çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Başkan Aliy'in teklifini çok samimi bulduklarını ve iş birliği önerisinin kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Direktör Hunt, özellikle Türkiye'deki müzeler ve kamu otoriteleri ile kurulacak irtibatlarda YEE'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesinin memnuniyet verici olacağını kaydetti. Enstitünün Londra merkezinin V&A için özel olarak sunacağı programların ve atölye çalışmalarının kendi ziyaretçi kitlelerinin deneyimlerine önemli katkı sağlayacağını belirten Hunt, ziyaretleri sebebiyle Başkan Aliy ve heyetine teşekkür etti. - ANKARA