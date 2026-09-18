Para sahibine, dürüst esnaf rahatına kavuştu

İzmir'in Buca ilçesinde, hesabına yanlışlıkla aktarılan 83 bin lira nedeniyle "vicdanımdan uyuyamıyorum" diyerek paranın sahibini aramaya koyulan kuru temizlemeci Murat Mercan, amacına ulaştı. Kayıtlı isimleri karıştırdığı için parayı yanlış kişiye gönderdiğini haberleri izleyince fark eden Ramazan Ahmet Kılıçaslan, dürüst esnaftan parasını eksiksiz teslim alırken, "Bankadan haber beklerken sağ olsun o beni buldu, helal paraymış" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında hesabına tanımadığı birinden 83 bin lira gelen ve paranın sahibini bulmak için polis kuzeninin yardımıyla dedektif gibi iz süren Buca esnafı Murat Mercan'ın uykusuz geceleri sona erdi. Parayı gönderen kişinin, aylar önce iş yerinde 400 liralık işlem yapan eski müşterisi Ramazan Ahmet Kılıçaslan olduğunu tespit eden ancak şahsa ulaşamayan Mercan'ın çağrısı haberlere konu olunca, beklenen buluşma gerçekleşti. Durumu haberlerden öğrenen Kılıçaslan, duyarlı esnafa ulaşarak iş yerine geldi. Murat Mercan, bankadan çektiği 83 bin lirayı Kılıçaslan'a elden teslim etti.

"Başka bir Murat ile karıştırdım, bankadan önce o beni buldu"

Yaşanan ilginç karışıklığın perde arkasını anlatan paranın sahibi Ramazan Ahmet Kılıçaslan, telefonundaki bankacılık uygulamasında kayıtlı isimleri karıştırdığını belirtti. Kılıçaslan, "Benim bir yere ödemem vardı. Bankadaki havale listesinde başka bir Murat daha vardı. Murat'lar karışmış, daha doğrusu ben yanlış seçmişim. Farklı banka olduğu için sonradan fark ettim ama iş işten geçmiş oldu. Banka bana bu sürecin biraz zaman alacağını söyledi. Ben bankadan haber beklerken haber Murat Bey'den geldi. Şehir dışındaydım ve bugün dönmüştüm. Saat 17.00'den önce parayı alamazsam bankaya gitmeyi düşünüyordum ancak Murat Bey sağ olsun bankadan önce bana ulaştı" diye konuştu.

Esnafın gösterdiği çabadan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıçaslan, "Kendisine çok teşekkür ederim. Dürüst bir esnaf. Kendisinde olmayan parayı gönül rahatlığı ile sahibini arayarak, büyük çaba sarf ederek o beni buldu. Ben onu bulmadım. Herhalde helal para diye düşünüyorum. Para tekrar bizi buldu" ifadelerini kullandı.

"Artık rahat bir uyku uyuyabileceğim"

Parayı asıl sahibine teslim ettikten sonra büyük bir hafifleme yaşadığını dile getiren 20 yıllık esnaf Murat Mercan ise şunları söyledi: "Parayı verdim, gerçekten içim rahatladı. Bizim olmayan paranın bizde olmasını vicdanen kabul edemeyiz. Biz bu düsturla büyüdük, bugünlere geldik. Gerçekten bugün rahat bir uyku uyuyabileceğim. Hep düşündüm; belki bir abimizin ödemesiydi, belki okul taksiti, belki de bir ameliyat masrafıydı. Aslında olması gereken şeyi yaptım, insanlık görevimi yerine getirdim. Bunun için gururluyum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı