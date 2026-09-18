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Sarıyer’de kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana 'Al sık' dediler sıktım

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Sarıyer’de kalaşnikofla ateş açan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı: Bana 'Al sık' dediler sıktım
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Doğan Can CESUR / İSTANBUL –SARIYER’de iddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL –SARIYER'de iddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kullandığı kalaşnikof ise koltuk süngerinin içinde bulundu. Adliyeye sevk edilen K.D. ve üstünde ruhsatsız tabancayla yakalanan B.S. (17) tutuklandı. K.D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ateş açanın K.D. olduğunu belirledi.

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Ekipler tarafından yakalanan K.D.'nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.'nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.'nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında B.S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

'BANA "AL SIK" DEDİLER SIKTIM'

K.D.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.'nin 2, Serkan E.'nin 8, Hakan E.'nin 3, Haktan E.'nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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