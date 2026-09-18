Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale eden polis, başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu

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Kırıkkale Bahşılı'da bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza yerine giden polis memuru, başka bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybederek şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEYKEN ARABA ÇARPTI

Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya (38), Ö.F.Ü'nün kullandığı 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı.

ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Kaza sonrası jandarma olay yeri ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, kazanın ardından hastaneye gelerek bilgi aldı. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.

Kaynak: AA