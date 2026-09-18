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Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

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Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı
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Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Enflasyon baskıları ve yenin değer kaybı nedeniyle alınan karar, Japonya'nın uzun yıllar süren düşük faiz politikasından çıkış sürecinde yeni bir adım olarak değerlendirildi.

  • Japonya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak kısa vadeli faiz oranını yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükseltti.
  • Faiz artışı kararı banka yönetim kurulunda 7'ye karşı 2 oyla alındı.
  • Faiz artışında enflasyonun yüzde 2 hedefi civarında seyretmesi, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ithalat fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Japonya Merkez Bankası, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Böylece kısa vadeli faiz oranı yüzde 1 seviyesinden yüzde 1,25'e yükseldi.

Karar, banka yönetim kurulunda 7'ye karşı 2 oyla alındı. Faiz artışı, Japonya'nın uzun yıllar uyguladığı düşük faiz politikasından çıkış sürecinde yeni bir adım olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON VE YEN BASKISI ETKİLİ OLDU

BoJ'un faiz artışında ülkedeki fiyat baskıları ve Japon yenindeki değer kaybı etkili oldu.

Japonya'da enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefi civarında seyretmesi, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ithalat fiyatlarındaki artış para politikasının sıkılaştırılmasında belirleyici faktörler arasında gösterildi.

Merkez bankası, şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtmaya devam ettiğini ve temel enflasyon göstergelerinde yukarı yönlü risklerin bulunduğunu belirtti.

JAPONYA DÜŞÜK FAİZ DÖNEMİNDEN UZAKLAŞIYOR

Japonya, uzun yıllar boyunca ekonomik durgunluk ve deflasyonla mücadele etmek amacıyla çok düşük faiz politikaları uygulamıştı.

Son dönemde ücret artışları ve fiyat yükselişleriyle birlikte BoJ, para politikasını kademeli olarak sıkılaştırmaya başladı. Bu artış, bankanın faizleri normal seviyelere yaklaştırma adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

PİYASALAR KARARA NASIL TEPKİ VERDİ?

Faiz artışı piyasalar tarafından büyük ölçüde beklenirken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi kararın ardından yükseldi.

Ancak faiz artışına rağmen yenin dolar karşısındaki hareketi sınırlı kaldı. Analistler, Japonya ve ABD arasındaki faiz farkının para birimi üzerinde etkili olmaya devam edebileceğine dikkat çekti.

GÖZLER YENİ FAİZ ADIMLARINDA

BoJ'un bundan sonraki süreçte enflasyon görünümü, ekonomik büyüme ve döviz piyasalarındaki gelişmelere göre yeni faiz kararları alabileceği belirtiliyor.

Piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın gelecek döneme ilişkin mesajlarını yakından takip ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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