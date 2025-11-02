Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek

Haberler

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun, 28-30 Kasım tarihlerinde İznik'te gerçekleştirilecek Birinci Konsil'in 1700. yılı dolayısıyla bazilikayı ziyaret etmesi bekleniyor. İznik bazilikasındaki kazı çalışmalarında elde edilen tarihi eserler sergilenmeye başladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmesi bekleniyor. Leo'nun geleceği Bazilika kapılarını halka açılırken, su altından çıkarılan 2000 yıllık mermer taşı da Bazilika Müzesi'nde yer aldı. Üzerinde ise 2 bin yıllık mesaj dikkat çekti.

İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında ziyaret etmesi bekleniyor. Önceki gün ziyarete açılan İznik bazilikası adeta ziyaretçi yağmuruna tutulurken Bazilika'dan çıkarılan eserler ise ilk kez sergilenmeye başlandı. Bunlardan birisi ise Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli oldu. MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızının mezarını işaret eden stel üzerinde, "Bilgelikleriyle tanınan ailesiyle birlikte İznik'te yaşayan Aurelia Theodote Diogenes, hayatını satın alan tatlı kızım Aurelia Polychronia ile birlikte hayatını yaradana adadı. Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler" diye bedduada bulunulması dikkatlerden kaçmadı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini ifade etti.

Konu ile ilgili konuşan ve Van'dan geldiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, "Şimdi burada geçmişin ayak izlerini takip ediyoruz, bizde haberlerden gördük. Papa da buraya gelecekmiş ve 1700. yıl konsili gerçekleşmiş burada. İznik Gölü ile ve tarihi ile gerçekten eşsizmiş" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
