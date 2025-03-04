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Özel Buhara Hastanesi'nde Açılan Gebe Okulu Büyük İlgi Görüyor

Özel Buhara Hastanesi'nde Açılan Gebe Okulu Büyük İlgi Görüyor
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Erzurum'un Özel Buhara Hastanesi, anne ve baba adaylarına yönelik Gebe Okulu'nu açarak, sağlıklı gebelik ve bebek bakımı konularında kapsamlı eğitimler sunmaya başladı.

Özel Buhara Hastanesi bünyesinde açılan Gebe Okulu ilk günden büyük ligi gördü.

Erzurum'un tek özel hastanesi olan Özel Buhara Hastanesi bünyesinde açılan Gebe Okulu ilk günden anne ve baba adaylarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Anne adaylarına yönelik kapsamlı eğitimlerin sunulduğu ve onların hamilelik sürecine daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayan Gebe Okulu'nda hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından da gebelik, doğum, bebek bakımı, bebek sağlığı, emzirme gibi konularda da eğitimler veriliyor. Gebelik Okulu'na eşleriyle birlikte katılmak isteyenler için de özel eğitim saatleri düzenleniyor

Özel Buhara Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi doktorları Op. Dr. Gül Demet Say Kömeç, Prof. Dr. Ömer Erkan Yapça, Op. Dr. Berna Aşır, Op. Dr. Fatma Aydın, Op. Dr. Hümeyra Çanakçı ve Op. Dr. Muhammet Usta'nın da gebelik, doğum, bebek bakımı, bebek sağlığı, emzirme gibi konularda eğitim verdiği Gebe Okulu, anne ve baba adaylarının önemli bir ihtiyacına cevap veriyor.

Gebe Okulu ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Berna Aşır, okulun hamilelere özel olarak düzenlenen, doğum ve doğum sonrası süreçlerle ilgili eğitimlerin verildiği bir program olduğunu belirterek, "Okulumuzda hamilelikte sağlıklı yaşam, doğum öncesi bakım, doğum sırasında yapılması gerekenler ve bebek bakımı gibi konularda bilgiler veriliyor. Aslında gebe okulundaki amacımız bilmediklerimizi öğrenmek, mevcut bilgilerimizi güncellemek ve varsa yanlış bildiklerimizi düzeltmek, böylece gebeliğimizde daha doğru bilgiler ile yol almaktır. Katılan tüm anne ve baba adaylarının gebelik, doğum, bebek bakımı, bebek sağlığı, emzirme gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmalarını ve daha sağlıklı ve mutlu gebelik süreci geçirebilmelerini amaçlıyoruz. Gebelerin sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmelerini sağlamak, doğum korkusunu yenmelerine yardımcı olmak, doğum süreci hakkında bilgi vererek, bilinçli ve sakin bir doğum süreci geçirmelerini sağlamak ve bebek bakımına dair pratik bilgiler sunmak da amaçlarımız arasında" dedi.

Gebe Okulu'na hamilelerin eşleriyle de katılabileceğine dikkati çeken Op. Dr. Berna Aşır, "Eşiyle bu programa dahil olmak isteyenler için de özel seanslar düzenliyoruz. Anne adaylarımız kadar baba adaylarımıza yönelik de önemli bilgilendirmelerimiz var. Bu bilgilerden faydalanmak isteyenler için Gebe Okulu önemli bir fırsat" diye konuştu.

Gebe okulunda, Gebelikte vücutta yaşanan değişiklikler, doğumun aşamaları, doğumun başlaması ve sürecin yönetilmesi, hamilelikte doğru beslenme, doğum sonrası iyileşme süreci, yeni doğan bebek bakımı, emzirme, alt değişimi, uyku düzeni, doğum sırasında rahatlamayı sağlamak için yapılan nefes alıştırmaları, doğum pozisyonları, hamilelik ve doğumla ilgili kaygıların giderilmesi, doğum sonrası depresyon konularında eğitimler veriliyor.

Gebelik okuluna gebelik döneminin belirli bir haftasında olan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, gebelik süreci sağlıklı devam eden anne adayları katılabiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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