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Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Oyuncu İsmail İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Cami'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katıldı.

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, ve Hayat Bağları gibi sayısı projede rol alan usta oyuncu İsmail İncekara, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Oyuncu İsmail İncekara'nın ölüm haberini Oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar.' paylaşımıyla duyurmuştu. İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları da katılım sağladı.

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okuyan İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail İncekara İskender Paşa Kalp Krizi Kanlıca Yerel Magazin Haberler

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