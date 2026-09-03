Bartın'da Otizm Rehberi Tanıtıldı

Otizmli bireylere yönelik uygulanan "2. Eylem Planı" ile Türkiye genelinde belirlenen 16 pilot il arasında yer alan Bartın'da, otizmli bireyler ve aileleri için hazırlanan otizm rehberi düzenlenen kamuoyuna tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu ve 2023-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Bartın'da Otizm İl Koordinasyon toplantısı yapıldı. Eylem Planı'nda pilot 16 il arasında yer alan Bartın'daki Vali Nurtaç Arslan başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hazırladığı Otizm Rehberi kamuoyuna tanıtıldı. Otizm tanısı sonrasında bireylere ve ailelerine yol haritası olması amacıyla hazırlanan rehberde, otizmli ve ailelerin hakları, yapması gerekenler ve destek alabileceği kuruluşlar gibi ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler yer alıyor.

Alile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, eylem planı ve otizm rehberi hakkında bilgi vererek, "2. Ulusal Otizm Eylem Planı Bakanlığımız tarafından kamuoyuna duyurulduktan sonra Bartın'ın da dahil olduğu 16 pilot il belirlenmiştir. Pilot il olarak belirlenmemiz sonrasında ilimizde kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan bir otizm destek ağı oluşturduk. Bartın Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Mete Artar hocamızın eğitim koordinatörlüğünde destek ağımıza çeşitli tarihlerde Uygulamalı Davranış Analizi, Aile Eğitimi ve Rehberliği, Özel Bireylerle İletişim Kurma ve Yetişkinlik Dönemi modüllerine yönelik her biri 3 saat süren 14 oturumla eğitimler verilmiş ve her kurumda bir süpervizör belirlemiş olduk" dedi.

Eğitimler sonrasında; süpervizörlerin otizmli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurma, ailelerine destek olmak, tespit ettikleri sorunları ilgili birimlere iletmek ve kurumlarında bulunan diğer personelin otizm konusunda bilinçlendirmelerinin hedeflediğini belirten Korkmaz, "Otizm eylem planı kapsamında pilot il olarak Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı hizmetimize başladık. 2024 yılsonu verilerine göre ilimizde otizm tanılı 354 birey bulunmaktadır; Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezimizde görevli arkadaşlarımız şuana kadar yaklaşık 150 aile ile irtibat kurmuş, 49 aileye ev ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerde ailelerimizin ihtiyaçları tespit edilip, sağlık, özel eğitim, bakım ve yasal haklar konusunda bilgilendirme yapılmış, her bir özel bireyimize yönelik kişiselleştirilmiş çalışma planları hazırlanmıştır. Eylem planı kapsamında yaptığımız diğer bir çalışma ise otizm destek ağında bulunan paydaşlarımızın, Mete hocamızın ve mesai arkadaşlarımızın gayretleriyle hazırlanan Bartın Otizm Rehberi otizmli bireylere ve ailelerine tanı sonrasında yol haritası niteliğinde bir kaynak olacaktır. Bartın'da kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler ve dernekler tarafından engellilere ve otizmli bireylere yönelik verilen sağlık hizmetlerini, özel eğitim hizmetlerini, spor ve kültürel hizmetleri, bakım modelleri ve sosyal yardımları, vergi muafiyetleri ve tüm yasal hakları tek bir kaynakta topladık. Söz konusu hizmetlere başvuru usullerinden iletişim kanallarına kadar tüm bürokratik süreçleri sade bir dille anlatan bu rehber, ailelerimizin en doğru ve güncel bilgiye ve hizmete zaman kaybetmeden erişimine katkı sağlayacaktır. Bartın'da hiçbir aile yalnız, hiçbir birey desteksiz değildir anlayışıyla hazırladığımız rehberimizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise, "Otizm tanısı, birey kadar olduğu gibi aile için de yeni bir sürecin başlangıcıdır. Bu süreçte ailelerimizin doğru bilgiye, doğru yönlendirmeye ve ihtiyaç duydukları hizmetlere kolayca ulaşabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, Valiliğimizin öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Bartın Otizm Destek Ağı paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan "Bartın İl Otizm Rehberi"ni bugün sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rehberin; ailelerimizin eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden yasal haklara kadar ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. Elbette bizim hedefimiz yalnızca bir rehber hazırlamak değildir. Asıl hedefimiz; otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin hayatın her alanında desteklenmesini, haklarına kolayca ulaşabilmesini ve toplum hayatına eşit ve güçlü bireyler olarak katılabilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız, üniversitemiz, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yürüttüğümüz iş birliğini önümüzdeki dönemde de güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki her birey değerlidir ve her ailenin yanında olmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Vali Arslan, kitap şeklinde hazırlanan rehberde yer alan bilgiler hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Otizm koordinasyon toplantısı ve Otizm rehberi tanıtım programına, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Ekrem Ender Ergün, Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz'ın yanı sıra diğer kurumların müdürleri, Bartın Üniversitesi yetkilileri, Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı