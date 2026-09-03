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Trump'tan Suriye'ye övgü: Bu harika

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ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" değerlendirmesinin yer verildiği habere, "Bu harika." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, " Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" değerlendirmesinin yer verildiği habere, "Bu harika." yorumunu yaptı.

Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Trump, Washington Post (WP) gazetesinde kaleme alınan analiz yazısını alıntıladı.

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetiminin kendisini "nispeten istikrarlı, enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı'na alternatif" güzergah olarak tanıttığı aktarılan haber için "Bu harika." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatmasının Şam için bir "nimet" olarak yorumlandığı haberde, Suriye'nin Orta Doğu'nun merkezi haline gelmeyi hedeflediği değerlendirmesine de yer verildi.

Haberde ayrıca, Irak ile Suriye arasında 18 Temmuz'da yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu.

Irak ile Suriye, 18 Temmuz'da iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşasını ve faaliyete geçmesini öngören mutabakat metnini ABD'nin başkenti Washington'da imzalamıştı.

Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından "ikincil konuma düşürecek" bir sürecin önünü açacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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