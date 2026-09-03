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Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübranur Akkurt, meslek hayatına adım attı. Eğitimini tamamlayan Akkurt, öğrencilik yıllarını geçirdiği üniversitede ebe olarak çalışmaya başladı.

Milli futbolcu Arda Güler'e olan benzerliğiyle tanınan Kübranur Akkurt, hayatında yeni bir döneme başladı. Daha önce Arda Güler'e benzeyen yüz hatlarıyla dikkat çeken Akkurt, bu kez meslek hayatındaki gelişmeyle öne çıktı. Üniversite eğitimini tamamlayan Akkurt, mezuniyetinin ardından mesleğine başladı.

OKUDUĞU ÜNİVERSİTEYE EBE OLARAK DÖNDÜ

Kübranur Akkurt, yıllarca öğrenci olarak eğitim gördüğü üniversitede ebe olarak göreve başladı. Böylece Akkurt, öğrencilik döneminde eğitim aldığı kuruma bu kez mesleğini yapmak için geri döndü.

ARDA GÜLER'E BENZERLİĞİYLE TANINMIŞTI

Kübranur Akkurt'un ismi daha önce Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e olan benzerliğiyle duyulmuştu. Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Akkurt, eğitim hayatını tamamlamasının ardından artık kariyerine ebe olarak devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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